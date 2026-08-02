Operativo contra los “piques ilegales” en Ibagué deja 29 motos inmovilizadas y armas incautadas

Tolima

En la vía que conduce al Aeropuerto Perales y sus alrededores, la Alcaldía de Ibagué, junto con la Policía Metropolitana y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, desarrolló en las últimas horas un operativo contra los denominados “piques ilegales”, que se han convertido en un dolor de cabeza para quienes residen en la zona o transitan por allí.

Como resultado del operativo fueron incautadas armas cortopunzantes y estupefacientes. Además, las autoridades realizaron el registro de cerca de 300 personas y verificaron sus antecedentes, como parte de las acciones de control y prevención.

“Estos operativos demuestran el trabajo articulado que venimos realizando para garantizar la seguridad de los ibaguereños. Nuestra presencia en las calles es permanente y continuaremos fortaleciendo estas acciones para prevenir el delito y brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía”, señaló Sergio Saavedra, director de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Por su parte, el mayor Luis Carlos Flórez, comandante del Distrito Uno (E), señaló que se impusieron 150 órdenes de comparendo por porte de armas cortopunzantes y estupefacientes.

“Durante estos controles realizamos el registro y la verificación de antecedentes de cerca de 300 personas. Es importante señalar que la ciudadanía había manifestado varias quejas y por esto realizamos este procedimiento también de manera articulada con el Ejército Nacional”, afirmó el oficial.

En materia de movilidad, las autoridades adelantaron controles simultáneos a motociclistas y demás actores viales.

“En la jornada inmovilizamos 29 motocicletas que no cumplían con la documentación exigida por la normatividad, entre ellas por la ausencia del SOAT, de la revisión técnico-mecánica o de elementos obligatorios como los espejos retrovisores. Estos controles continuarán realizándose para promover una movilidad segura y el cumplimiento de las normas de tránsito”, indicó el secretario de Movilidad, Camilo Martínez.