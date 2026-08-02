Revelan identidad de responsables del asesinato de policías en Tolima: Gobierno ofrece recompensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó el atentado que acabó con la vida de dos policías en Ataco, Tolima y reveló que los presuntos responsables intelectuales de este crimen serían alias ‘Chapolo’ y alias ‘El Enfermero’, ambos son integrantes de las disidencias de alias ‘Mordisco’.

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A través de su cuenta de X, Sánchez se solidarizó con las familias de los subintendentes Yeiferzon Meneses Aranda y Edinson Cuesta Pizarro, “Quienes cometen estos crímenes demuestran un profundo desprecio por la vida, por la autoridad y por Colombia. No doblegarán al Estado ni sembrarán miedo en nuestros territorios”, escribió.

Adicionalmente reveló que se estipularon recompensas por información que permita capturar a los presuntos responsables, por alias ‘Chapolo’, se ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos, y alias ‘El Enfermero’, se ofrecen hasta 100 millones de pesos.

Finalmente, el jefe de la cartera de defensa reiteró que se ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los demás responsables de estos hechos.