“Nadie ha alentado un golpe de Estado; ese escenario no ha sido planteado”: Iván Cepeda

El senador y excandidato presidencial habló en 6AMW de Caracol Radio. / Foto: Suministrada / Iván Cepeda Castro

El senador electo y excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, habló en 6AM W de Caracol Radio sobre sus cuestionamientos al presidente electo, Abelardo de la Espriella y las dudas que, según él, existen frente a la legitimidad del próximo jefe de Estado.

Cepeda aseguró que tanto él como el presidente Gustavo Petro han acudido a mecanismos legales y negó que desde la izquierda se esté promoviendo una ruptura del orden constitucional: “Nadie ha alentado un golpe de Estado; ese escenario no ha sido planteado”.

¿Reconoce o no a Abelardo de la Espriella?

Cepeda explicó que hay una diferencia entre el reconocimiento legal de la elección y la legitimidad política del candidato elegido.

Además, insistió en que no reconoce la legitimidad de De la Espriella hasta que se aclaren tres puntos: su ciudadanía estadounidense, una eventual relación con agencias de seguridad de Estados Unidos y sus declaraciones sobre una posible extradición del presidente Gustavo Petro.

“Si no nos aclara cuál es su situación con relación a las agencias de seguridad de Estados Unidos y persiste en impulsar la extradición del actual presidente Gustavo Petro, yo no lo reconozco como presidente de la República”, dijo.

Acción de nulidad ante el Consejo de Estado

Además, Cepeda se refirió a la acción de nulidad contra la elección de Abelardo de la Espriella, que será presentada por el Pacto Histórico.

El senador aseguró que se trata de un mecanismo contemplado por la ley: “Tenemos todo el derecho de entablar una acción de nulidad como la que fue presentada ante el Consejo de Estado”.

También respaldó la postura del presidente Gustavo Petro, quien ha dicho que existen elementos para pedir una revisión judicial del resultado electoral: “No hemos incitado a nadie a que el día de la posesión del señor de la Espriella vaya e invada el Congreso de la República”.

Según el senador, su sector está acudiendo a las vías institucionales y no a la violencia.

Las dudas sobre Estados Unidos

Cepeda reiteró que sus cuestionamientos frente a De la Espriella están relacionados con su ciudadanía estadounidense y con posibles vínculos que, según él, deben ser aclarados.

“Hizo un juramento en el cual dijo que, en todas circunstancias, pondrá por encima de cualquier otro ordenamiento jurídico y legal el ordenamiento constitucional de Estados Unidos”, dijo.

“El presidente Petro no ha hablado sobre las agencias de seguridad estadounidense, eso lo he hecho yo (...) He anunciado unas situaciones que tienen que ver con el caso de Alex Saab y sus bienes, un hecho que denunciaron congresistas estadounidenses, y con la relación que tiene el señor De la Espriella con un narcotraficante que ha sido procesado en Estados Unidos, alias ´Boliche´, esas dos situaciones nos llevan a la conclusión”, añadió.

Finalmente, sostuvo que la oposición está abierta al diálogo, pero cuestionó que De la Espriella haya rechazado una reunión con el presidente Petro en la Casa de Nariño.

“Es un portazo a la cara”, concluyó.