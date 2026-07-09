Reinauguran la histórica Casa Straithorst Clausen, reconocida como patrimonio de Bucaramanga

Durante años, este inmueble, fue conocido por los bumangueses como una de esas casas que despertaban curiosidad, rodeada de historias y mitos. Ahora, la emblemática Casa Straithorst Clausen vuelve a convertirse en protagonista, pero esta vez por su recuperación como uno de los patrimonios arquitectónicos más importantes de Bucaramanga.

La Universidad Antonio Nariño anunció la reinauguración del inmueble, ubicado en la carrera 27 con calle 32, luego de un proceso de restauración y reforzamiento estructural que busca garantizar su conservación por muchos años más.

“Como parte de nuestra responsabilidad social queremos seguir conservando, restaurando y manteniendo esta casa al servicio de Bucaramanga, Colombia y el mundo”, explicó en Caracol Radio, Fredy Andrés Gómez, director de la institución.

La intervención incluyó el reforzamiento de las bases y columnas, el cambio total de la cubierta y otras adecuaciones realizadas con la aprobación de las autoridades competentes en materia de patrimonio.

“Hoy quienes pasen por la carrera 27 van a encontrar una casa muy linda, renovada y restaurada. Esperamos que con esta intervención pueda estar en pie unos mil años más”, expresó el directivo.

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Más allá de su recuperación física, la universidad busca que el inmueble vuelva a ser un referente cultural para la ciudad. La histórica casa albergará oficinas administrativas y dos salas destinadas a programas de posgrado, como parte del fortalecimiento de la oferta académica de la institución.

La historia de la vivienda también hace parte de su encanto. Según los registros históricos, fue un regalo de matrimonio que el empresario alemán Fredéric Straithorst le hizo a su esposa, María Clausen.

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Su fachada conserva un marcado estilo alemán, mientras que el interior mantiene elementos propios de la arquitectura española, visibles en las ventanas, las escaleras, los pisos y gran parte de la madera original.

Además, la Universidad Antonio Nariño confirmó que ya adelanta conversaciones con la Secretaría de Cultura y Turismo para que la casa sea incorporada a los circuitos turísticos de Bucaramanga, permitiendo que propios y visitantes conozcan este legado arquitectónico e histórico.

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“Estamos tratando de conservar al máximo este bien que es patrimonio de todos los santandereanos”, concluyó Freddy Andrés Gómez.

La recuperación de la Casa Straithorst Clausen hace parte de un proyecto de expansión de la universidad. En una segunda fase se construirá un nuevo complejo académico junto al inmueble, mientras la histórica casona permanecerá como el principal símbolo patrimonial del proyecto.

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