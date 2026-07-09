Camacol Santander pide al nuevo ministro de Vivienda reactivar los subsidios para impulsar el sector

La designación del santandereano Jaime Andrés Beltrán como ministro de Vivienda fue recibida con optimismo por Camacol Santander, gremio que manifestó su disposición para trabajar con el nuevo Gobierno en la reactivación del sector de la construcción y en el fortalecimiento de la política de vivienda en el país.

José Rubén Cavanzo, gerente de Camacol Santander, afirmó que el principal reto será recuperar los mecanismos que permitan a las familias acceder a una vivienda propia, especialmente en el segmento de interés social, donde, según la entidad, miles de compradores desistieron de sus proyectos por no lograr el cierre financiero debido a la falta de subsidios del Gobierno Nacional.

El dirigente gremial señaló que la construcción tiene un efecto multiplicador sobre la economía, al impactar más de 17 sectores productivos y generar una alta cantidad de empleo directo, por lo que insistió en que reactivar esta actividad debe ser una de las prioridades del nuevo Gobierno.

Lea también: MinVivienda designado revela cómo funcionará “Casa Milagro”, el reemplazo de “Mi Casa Ya”

Cavanzo explicó que Camacol, junto con Asocajas y Asobancaria, elaboró un documento con propuestas para el Gobierno entrante, en el que se plantean ajustes normativos, la revisión de decretos y el fortalecimiento de la política de vivienda que, según dijo, venía consolidándose antes de 2022.

Además, reveló que fue designado como invitado permanente a la junta directiva nacional de Camacol, lo que facilitará el diálogo directo con el nuevo ministro. Indicó que el gremio ya hace parte del proceso de empalme y espera sostener las primeras reuniones oficiales con Jaime Andrés Beltrán en los próximos días para presentar las propuestas encaminadas a reactivar el sector, generar empleo y facilitar el acceso de los colombianos a vivienda propia.