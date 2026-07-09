Aquí se puede inscribir para el lanzamiento oficial de Proyecto Colombia

El próximo 29 de julio, Prisa Inspira presentará en la Universidad EAN, en Bogotá, el Proyecto Colombia, una plataforma interactiva que agrupa los resultados de 117 estudios elaborados por 47 entidades, entre gremios, empresas, universidades y representantes de la sociedad civil.

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