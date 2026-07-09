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09 jul 2026 Actualizado 13:57

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Empresarios y Equidad

Aquí se puede inscribir para el lanzamiento oficial de Proyecto Colombia

La nueva plataforma de Prisa Inspira congrega 1.126 propuestas de 47 actores de todos los sectores del país. Ese pluralismo será central en el evento de presentación, al que toda la ciudadanía está invitada.

| Foto: Caracol Radio

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El próximo 29 de julio, Prisa Inspira presentará en la Universidad EAN, en Bogotá, el Proyecto Colombia, una plataforma interactiva que agrupa los resultados de 117 estudios elaborados por 47 entidades, entre gremios, empresas, universidades y representantes de la sociedad civil.

Participe en el encuentro, inscribiéndose en este formulario:

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