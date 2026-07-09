OPS asegura que Venezuela inicia una nueva fase crítica de respuesta tras terremotos

La Organización Panamericana de Salud señaló que el siguiente reto es lograr la estabilización del sistema sanitario venezolano. (Foto: Cortesía OPS)

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseguró que la respuesta sanitaria tras los terremotos que azotaron a Venezuela el pasado 24 de junio entró en una nueva fase “crítica”, al tiempo que advirtió que la emergencia “está lejos de haber terminado”.

La OPS detalló que ha movilizado hasta el momento unos 9 millones de dólares de los 24 millones de dólares que necesita recaudar para la emergencia y alertó que “la respuesta está entrando ahora en una nueva fase igualmente crítica, centrada en la estabilización, la continuidad de la atención y la recuperación temprana”.

“La emergencia sanitaria está lejos de haber terminado”, advirtió el director de la OPS, Jarbas Barbosa, en una rueda de prensa sobre la situación en el país suramericano.

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Los recursos

Entre los recursos recolectados se cuentan:

9 millones de dólares incluye recursos del fondo de desastres de la propia OPS.

2,5 millones de dólares del Fondo de Emergencias de la OMS .

. 3 millones de dólares contribuciones de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la Unión Europea y de Naciones Unidas .

. Donaciones de países: Canadá por 2 millones y de España por 1,5 millones.

“Ese pedido es de extrema urgencia. No es para rehabilitación, es para respuesta y recuperación de los servicios esenciales”, resaltó el director de Emergencias de la organización, Ciro Ugarte.

Actualmente, dos equipos médicos de emergencia internacionales operan en el país, mientras la organización ha enviado seis toneladas métricas de insumos médicos de emergencia desde su reserva estratégica en Panamá.

Sigue el enfoque en salvar vidas

“La respuesta se ha concentrado en tres prioridades inmediatas: salvar vidas, mantener la continuidad de los servicios esenciales de salud y prevenir riesgos adicionales para la salud en las próximas semanas”, señaló Barbosa.

El director de la OPS insistió en que los mayores riesgos tras una catástrofe de este calibre suelen estar relacionados con las interrupciones de los servicios de salud, el hacinamiento, el acceso al agua potable o la vacunación.

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La salud mental figura también entre las prioridades de la respuesta humanitaria debido al impacto emocional que la catástrofe ha tenido tanto en la población afectada como en el personal sanitario.

El Caribe venezolano fue sacudido el pasado 24 de junio por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente.

Los seísmos dejan hasta el momento 3.811 muertos y 16.740 heridos y más de 17.900 personas sin vivienda, según la última actualización del Gobierno venezolano.

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