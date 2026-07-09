¿Cuáles son los planes de contingencia tras terremotos en Venezuela? Ministro de transporte responde

Francisco Garcés, es ministro de Transporte de Venezuela y presidente de la Comisión para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructura, organismo encargado de evaluar la seguridad de edificios e infraestructuras afectadas por los terremotos.

El ministro habló en 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo sobre la reconstrucción de Venezuela tras los terremotos y los cambios en el gabinete de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

En medio de la emergencia causada por el doble terremoto del 24 de junio, que deja hasta el momento más de 3.800 fallecidos y miles de damnificados, la presidenta interina Delcy Rodríguez continúa reorganizando su gabinete para acelerar las labores de reconstrucción del país.

El nuevo ministro ya había ocupado la cartera de Transporte entre 2010 y 2011, durante el gobierno de Hugo Chávez. Es doctor en Ingeniería Civil, especialista en Ingeniería Estructural, exalcalde del municipio Guaicaipuro (Los Teques, estado Miranda) e integrante de la Comisión para la Reconciliación Nacional.

Su nombramiento se produce en un momento en el que el Gobierno enfrenta el reto de restablecer la conectividad en las zonas afectadas y avanzar en la reconstrucción de viviendas, carreteras y otras infraestructuras esenciales.

Corte de cuentas de lo sucedido:

El ministro encargado de los temas de infraestructura indicó que el tipo de movimiento que ocurrió en Venezuela es un evento de magnitud histórica, “lo cual demuestra una gran capacidad destructiva”, agregó que después de todo evento se debe aprender, revisar y corregir, “Esto son lecciones que nos deja no solo para los venezolanos sino para todo el tema antisísmico”.

¿Cómo generar confianza en la gente luego de la tragedia?

“Desde el día siguiente del terremoto estamos trabajando en el adiestramiento de las personas que iban a hacer la inspección”, comentó que manejan un instrumento que permite medir el grado de daño de las estructuras y las clasifica con diferentes colores, lo que permite darles prioridad a algunas estructuras.

Sobre La Gran Misión Vivienda:

El ministro aseguró que no es verdad que todas las estructuras que se hicieron bajo esta modalidad se hayan caído. “Lo natural es que se estudie todos los casos, porque la base de una es la misma para todas … yo creo que realmente le hace daño al país, a la ingeniería, además a cantidad de personas que viven en edificios de la Gran Misión Vivienda y otros en los cuales si criticamos la ingeniería”.

¿Cuáles son los planes de contingencia tras los terremotos?

El ministro indicó que el primero de los planes es la atención a las personas que quedaron sin sus hogares, posteriormente se hará una fase para la construcción de viviendas y revisar cuáles son las estructuras que se pueden recuperar.

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