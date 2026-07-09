Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 jul 2026 Actualizado 14:03

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga

Fedepesan advierte contaminación con crudo en Barrancabermeja: murió un búfalo en la zona

También aseguran que se podrían presentar afectaciones en la salud de la comunidad.

FedePescadores advierten contaminación con crudo en Barrancabermeja: murió un búfalo en la zona. Fotos: Suministradas.

FedePescadores advierten contaminación con crudo en Barrancabermeja: murió un búfalo en la zona. Fotos: Suministradas.

FedePescadores advierten contaminación con crudo en Barrancabermeja: murió un búfalo en la zona. Fotos: Suministradas.
Bucaramanga
Añadir Caracol Radio en Google

Bucaramanga

La Federación de Pescadores de Santander advierten que se viene presentando contaminación con crudo en los caños Rosario y San Silvestre y que ya ha ocasionado la muerte de un búfalo que bebía agua de allí y también podría generar afectaciones a la salud de la ciudadanía.

Yuli Velásquez, presidente de la Federación, indicó a Caracol Radio que esta situación de contaminación con hidrocarburos no es algo nuevo y que “esto es una alerta porque estos animales beben el agua del Caño Rosario y Caño San Silvestre, lo cual genera preocupación en nosotros como comunidad porque también hay algunos pescadores con salpullidos en su cuerpo, que por esa ruta hacia abajo salen a realizar faena de pesca y todo lo que sale por el Caño Rosario realmente son residuos tóxicos contaminantes”.

Agregó Velásquez que en días pasados junto a la ANLA se realizó una visita a la zona y se evidenció residuos tóxicos de grasas y aceites que estaban dentro del agua en las laderas por lo que hacen un llamado a la CAS a realizar pruebas de agua y de lodos, que se ha venido exigiendo desde tiempo atrás y según indicó la presidente de la Fedepesan, no se ha hecho.

“Es el llamado y la alerta que hacemos, las imágenes, el monitoreo comunitario que realizamos diurno y nocturno en la zona, pues ya conocemos la dinámica del agua de la zona y esto nos permite alertar de la situación que se presenta allí de contaminación”, agregó Velásquez.

También hacen un llamado a la secretaría de salud de Barrancabermeja para que le presten atención a esta situación y las afectaciones que ha generado en los pescadores y en los animales.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir