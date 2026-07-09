Fedepesan advierte contaminación con crudo en Barrancabermeja: murió un búfalo en la zona
También aseguran que se podrían presentar afectaciones en la salud de la comunidad.
Bucaramanga
La Federación de Pescadores de Santander advierten que se viene presentando contaminación con crudo en los caños Rosario y San Silvestre y que ya ha ocasionado la muerte de un búfalo que bebía agua de allí y también podría generar afectaciones a la salud de la ciudadanía.
Yuli Velásquez, presidente de la Federación, indicó a Caracol Radio que esta situación de contaminación con hidrocarburos no es algo nuevo y que “esto es una alerta porque estos animales beben el agua del Caño Rosario y Caño San Silvestre, lo cual genera preocupación en nosotros como comunidad porque también hay algunos pescadores con salpullidos en su cuerpo, que por esa ruta hacia abajo salen a realizar faena de pesca y todo lo que sale por el Caño Rosario realmente son residuos tóxicos contaminantes”.
Agregó Velásquez que en días pasados junto a la ANLA se realizó una visita a la zona y se evidenció residuos tóxicos de grasas y aceites que estaban dentro del agua en las laderas por lo que hacen un llamado a la CAS a realizar pruebas de agua y de lodos, que se ha venido exigiendo desde tiempo atrás y según indicó la presidente de la Fedepesan, no se ha hecho.
“Es el llamado y la alerta que hacemos, las imágenes, el monitoreo comunitario que realizamos diurno y nocturno en la zona, pues ya conocemos la dinámica del agua de la zona y esto nos permite alertar de la situación que se presenta allí de contaminación”, agregó Velásquez.
También hacen un llamado a la secretaría de salud de Barrancabermeja para que le presten atención a esta situación y las afectaciones que ha generado en los pescadores y en los animales.
Laura Basto Contreras
"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...