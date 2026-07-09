Fedepesan advierte contaminación con crudo en Barrancabermeja: murió un búfalo en la zona

Bucaramanga

La Federación de Pescadores de Santander advierten que se viene presentando contaminación con crudo en los caños Rosario y San Silvestre y que ya ha ocasionado la muerte de un búfalo que bebía agua de allí y también podría generar afectaciones a la salud de la ciudadanía.

Yuli Velásquez, presidente de la Federación, indicó a Caracol Radio que esta situación de contaminación con hidrocarburos no es algo nuevo y que “esto es una alerta porque estos animales beben el agua del Caño Rosario y Caño San Silvestre, lo cual genera preocupación en nosotros como comunidad porque también hay algunos pescadores con salpullidos en su cuerpo, que por esa ruta hacia abajo salen a realizar faena de pesca y todo lo que sale por el Caño Rosario realmente son residuos tóxicos contaminantes”.

Agregó Velásquez que en días pasados junto a la ANLA se realizó una visita a la zona y se evidenció residuos tóxicos de grasas y aceites que estaban dentro del agua en las laderas por lo que hacen un llamado a la CAS a realizar pruebas de agua y de lodos, que se ha venido exigiendo desde tiempo atrás y según indicó la presidente de la Fedepesan, no se ha hecho.

“Es el llamado y la alerta que hacemos, las imágenes, el monitoreo comunitario que realizamos diurno y nocturno en la zona, pues ya conocemos la dinámica del agua de la zona y esto nos permite alertar de la situación que se presenta allí de contaminación”, agregó Velásquez.

También hacen un llamado a la secretaría de salud de Barrancabermeja para que le presten atención a esta situación y las afectaciones que ha generado en los pescadores y en los animales.