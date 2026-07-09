Alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, está de acuerdo con flexibilización del porte de armas

Bucaramanga

Desde Fenalco en Atlántico volvieron a abrir el debate sobre el porte de armas de fuego ante el incremento de extorsiones y hechos violentos que se vienen presentando en este departamento, en 6AM W en diálogo con Julio Sánchez Cristo, el alcalde de Bucaramanga Cristian Portilla aseguró que está de acuerdo con esta posibilidad en el país.

“Quizás no es el remedio o la cura definitiva para poder avanzar y e ir más allá de la contención frente al delito, pero sí para hacerle un frente importante a tanta situación que vivimos en nuestro país”, indicó el alcalde Portilla.

Además, dijo que la mayoría de hurtos o extorsiones que se han presentado este año en la ciudad se han presentado con armas de fuego que pertenecen de manera ilegal a los grupos delincuenciales. Agregó que 82 homicidios y hurtos han sido efectuados con armas de fuego.

“174 armas han sido incautadas por nuestra Policía Nacional a lo largo de este año a los bandidos y los delincuentes en cualquier operativo, en cualquier orden de allanamiento, más de 170 armas. Y es una gran cantidad de armas que inclusive nuestra ciudad Bucaramanga supera a otras ciudades vecinas como Barrancabermeja o Cúcuta. Y es una situación que a nosotros nos preocupa, sin duda alguna, porque las armas en este momento están en manos de criminales”, agregó el mandatario de los bumangueses.

Enfatizó el alcalde Portilla que se debe atender el ejercicio de ponderación, la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad que ha decantado la Corte en las diferentes situaciones y recalcó que “puede ser un elemento importante para el ejercicio de la defensa legítima”.