¿Cuánto tiempo dura la batería de un abanico recargable? Así funcionan los ventiladores inalámbricos

Un ventilador portátil con función de carga es un tipo de ‘salvavidas’ cuando el clima es algo adverso o cuando se llegan a presentar cortes de luz; este electrodoméstico es útil para diferentes espacios, como por ejemplo en la cocina, trabajo o en la habitación; proporciona un flujo de aire concentrado sin necesidad de estar conectado a una toma de corriente permanentemente.

Si usted tiene en compra uno, pero tiene la duda de cuánto dura realmente la batería de un abanico recargable, pues antes de realizar la inversión le daremos la respuesta; así mismo, le compartiremos cómo funciona y una serie de factores que afectan la vida útil de la batería.

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¿Cuánto tiempo dura la batería de un abanico recargable?

En promedio, la duración de la carga de un ventilador portátil en función está entre las tres y ocho horas; eso sí, tenga en cuenta que la diferencia y el dato preciso dependen netamente de la marca y del modelo, por ello se le recomienda que revise detalladamente las especificaciones del producto para tener mayor seguridad sobre la duración de la batería.

Eso sí, tenga en cuenta que un ventilador pequeño para uso personal suele estar en el extremo inferior de este rango. Los modelos más grandes, con mayor flujo de aire y baterías de mayor capacidad, se sitúan en el extremo superior.

Algunas personas compran un ventilador portátil recargable esperando que les dure toda la noche, pero esto solo ocurre si el tamaño de la batería y la velocidad lo permiten.

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¿Cuáles son los factores que afectan la vida útil de la batería de un abanico recargable?

Aquí le dejamos una lista de algunos de los factores que afectan directamente a la vida útil que tiene la batería de un abanico recargable.

Nivel de velocidad en el que se usa

Capacidad de la batería

Tamaño del ventilador

Tiempos de carga

Mantenimiento del motor y de la superficie.

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¿Cómo funciona un ventilador inalámbrico?

De acuerdo al portal web de la empresa de productos electrónicos, Fybros, un ventilador portátil recargable utiliza una batería recargable que está integrada para alimentar el motor; ya al momento de cargarlo, la batería almacena energía.

Una vez cargada por completo, el ventilador funciona sin conexión directa a la red eléctrica hasta que la batería se agota.

Muchos modelos incluyen carga USB, mientras que otros utilizan adaptadores específicos. Un ventilador USB recargable es más práctico, ya que se puede cargar desde portátiles, baterías externas o tomas de corriente del coche.

Algunos ventiladores también permiten su uso mientras se cargan, lo cual es útil, pero aun así conviene evitar usarlos a máxima velocidad durante muchas horas mientras están enchufados.

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