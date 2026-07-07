Nuevo Mindefensa dice que bloques urbanos serán similares al bloque de búsqueda contra Escobar

El nuevo ministro de Defensa del Gobierno de Abelardo de la Espriella, general (r) Jorge Mora, anunció en Caracol Radio la creación de “bloques de defensa para la seguridad urbana” en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta y Bucaramanga.

Mora explicó que la estrategia contempla “unidades mixtas de reacción policial y judicial inmediata” contra delitos como extorsión, hurto y homicidio, en las zonas donde más se concentran estos hechos.

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“Va a cubrir el 20% del país, que es donde se concentra el 80% de los delitos urbanos”, aseguró el próximo ministro.

Según el general en retiro, cada bloque estará conformado aproximadamente por “unos 200 miembros de la Policía”, con apoyo de fiscales de URI y fiscales especializados, para lograr “una sinergia y una reacción inmediata” frente a los delitos que afectan a las principales ciudades.

Mora dijo que estos bloques buscarán “intervenir y hacer presencia operacional en microterritorios críticos”, previamente identificados con “mapas de calor”, estudios, investigaciones y seguimientos.

“Sabemos que son los sitios donde más se producen eventos de extorsión, de hurto y homicidio, porque eso está ahí”, afirmó.

El nuevo Mindefensa puso como ejemplo lo que ocurre en Bogotá con restaurantes reconocidos que han sido robados en varias ocasiones por hombres armados que llegan en motocicletas.

“Hay restaurantes reconocidos que casi llevan tres veces donde han llegado en motos siete bandidos armados, despojan a la gente de sus celulares, sus carteras, y no pasa nada”, dijo Mora.

“Los bandidos son cíclicos. Lo que necesitamos es tener este bloque de defensa para la seguridad urbana”, agregó.

Mora también advirtió que en ciudades como Barranquilla y Cúcuta el crimen transnacional tiene una fuerte incidencia por su condición de puertos marítimos y terrestres.

“Barranquilla y Cúcuta, por ser un puerto terrestre y marítimo, son ciudades donde el crimen transnacional está haciendo las suyas”, aseguró.

Frente a las preocupaciones por eventuales abusos o comparaciones con las Convivir, el general en retiro aseguró que estos bloques tendrán vigilancia directa del Ministerio de Defensa, de la Dirección de la Policía Nacional, de los organismos de control y de un equipo especial de transparencia.

“Quiero darle tranquilidad a los colombianos. La verdad, eso no es así”, respondió Mora.

El próximo ministro comparó la estructura con el antiguo bloque de búsqueda contra Pablo Escobar, aunque aclaró que será en una dimensión menor.

“Esto va a tener algo similar a lo que fue el gran bloque de búsqueda contra Pablo Escobar, que fue una acción efectiva, pero en una proporción más pequeña”, señaló.

Mora insistió en que no habrá abusos y que la actuación de estos bloques deberá estar sometida a la ley.

“Para nada, aquí van a haber ningún tipo de abusos en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Todo va a ser al apego de la ley”, sostuvo.

También dijo que estos grupos tendrán “un componente con un equipamiento especial”, “alta tecnología” y coordinación entre la operación policial, la judicialización y la Fiscalía General de la Nación.

“Lo que necesitamos también es tratar de darle herramientas jurídicas y judiciales a este bloque para que los procedimientos se hagan de una manera expedita”, explicó.

Ante la insistencia sobre los riesgos de que estos bloques deriven en abusos como ocurrió con las Convivir o con alianzas ilegales del antiguo bloque de búsqueda, Mora aseguró que habrá seguimiento permanente.

“Estos bloques de búsqueda van a tener un seguimiento directo desde el sector del Ministerio de Defensa y desde la Dirección de la Policía Nacional”, afirmó.

El nuevo ministro dijo que hoy existen más herramientas de control que en el pasado y que desde su despacho hará seguimiento especial a la estrategia.

“Vamos a estar encima también, yo como ministro de Defensa, porque esta va a ser una de las apuestas importantes para recobrar la seguridad urbana en Colombia”, dijo.

Mora aseguró que habrá “un equipo especial de transparencia del Ministerio de Defensa” encargado de hacer seguimiento a los siete bloques urbanos.

“Le garantizo a los colombianos que el ministro de Defensa, en cabeza del ministro y de un equipo especial de seguimiento que tendremos a estos siete bloques de defensa de seguridad urbana, vamos a estar haciendo este seguimiento para evitar que este tipo de situaciones se presenten”, puntualizó.