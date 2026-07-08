La ONU reconoce a Barranquilla como referente mundial en restauración ambiental

Barranquilla fue reconocida por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) e ICLEI –Gobiernos Locales por la Sostenibilidad– como Ciudad Modelo y Ciudad Piloto de la iniciativa global Generation Restoration 2023-2025, la máxima distinción que entrega este programa a las ciudades que lideran procesos de recuperación ecológica en entornos urbanos.

El reconocimiento destaca el trabajo de la capital del Atlántico en la recuperación de la ciénaga de Mallorquín, la construcción de parques, la siembra de árboles, los corredores ecológicos y la incorporación de criterios ambientales en la planeación de la ciudad.

Barranquilla, un modelo para otras ciudades

Con esta certificación, Barranquilla pasa a ser un referente internacional para otras ciudades que buscan restaurar ecosistemas degradados sin frenar su desarrollo urbano. La ciudad hace parte de la iniciativa Generation Restoration Cities, impulsada por la ONU dentro del Decenio para la Restauración de Ecosistemas 2021-2030.

El alcalde Alejandro Char celebró la distinción y aseguró que el reconocimiento demuestra que “sí es posible crecer, recuperar nuestros ecosistemas y poner la sostenibilidad en el centro de la transformación de Barranquilla”.

El mandatario agregó que el premio internacional reconoce “la recuperación de la ciénaga de Mallorquín, nuestros parques, la siembra de árboles, los corredores ecológicos y todo el trabajo que hemos hecho para cuidar las joyas naturales de todos los barranquilleros”.

Los proyectos que destacó la ONU

Entre las iniciativas valoradas por los organismos internacionales se encuentran la recuperación de la ciénaga de Mallorquín, la estrategia de restauración del arroyo León, la creación de parques lineales, la ampliación de corredores ecológicos y la siembra masiva de árboles, proyectos orientados a fortalecer la biodiversidad y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Lea también: Modernización del Ernesto Cortissoz, principal reto de la nueva Mintransporte en el Atlántico

Según la administración distrital, estas intervenciones han permitido recuperar espacios naturales que hoy funcionan como zonas de recreación, educación ambiental y conservación, además de fortalecer la resiliencia de la ciudad frente al cambio climático.

Un reconocimiento a la transformación ambiental

Para Char, la certificación refleja el cambio que ha experimentado Barranquilla durante los últimos años en materia ambiental.

“Este reconocimiento refleja el trabajo colectivo de una ciudad que decidió reconciliarse con la naturaleza, recuperar sus ecosistemas, crear más espacios verdes y poner la sostenibilidad en el centro de su transformación urbana”, concluyó el alcalde.