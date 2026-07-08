Modernización del Ernesto Cortissoz, principal reto de la nueva Mintransporte en el Atlántico

La consolidación del futuro del aeropuerto Ernesto Cortissoz figura entre los principales desafíos que deberá asumir la nueva ministra de Transporte, Elsa Noguera, según el presidente de Intergremial Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, quien destacó que el terminal aéreo es una infraestructura estratégica para la competitividad de Barranquilla y la región Caribe.

El dirigente gremial celebró la designación de Noguera y del nuevo ministro de Comercio, Mauricio Gómez, al considerar que ambos cuentan con la experiencia necesaria para liderar carteras fundamentales para el desarrollo económico del país y, especialmente, del Caribe colombiano.

“Recibimos con gran positivismo y mucha alegría estas designaciones porque demuestran el compromiso del presidente electo con la región Caribe y con el departamento del Atlántico”, afirmó.

Lea también: Asocajas cuestiona intervención a Comfamiliar Atlántico y pide respeto al debido proceso

Cepeda Tarud señaló que, además de proyectos como la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y el fortalecimiento de la infraestructura vial, uno de los temas prioritarios será definir el futuro del aeropuerto Ernesto Cortissoz.

La IP del aeropuerto, un proyecto clave

El presidente de Intergremial Atlántico indicó que la Iniciativa Privada (IP) presentada para el desarrollo del aeropuerto será uno de los procesos más importantes que deberá liderar el Ministerio de Transporte.

Explicó que la propuesta ya avanzó con la presentación de su factibilidad y ahora requerirá del acompañamiento del Gobierno Nacional para concretar un modelo que permita modernizar y fortalecer la terminal aérea.

“Será muy importante el liderazgo de la ministra para llevar adelante ese proceso de la mejor manera y lograr un operador con toda la experiencia y la capacidad financiera para potenciar las capacidades de nuestro aeropuerto”, sostuvo.

Convertir al Cortissoz en un hub del Caribe

Para el dirigente gremial, el objetivo debe ir más allá de mantener la operación actual del terminal. Considera que el aeropuerto tiene el potencial para convertirse en un centro estratégico de carga y pasajeros para el Gran Caribe.

“Queremos que el Ernesto Cortissoz llegue a ser un hub de carga y de pasajeros del Gran Caribe, e incluso del país”, manifestó.

Cepeda Tarud aseguró que los gremios económicos están dispuestos a trabajar de manera articulada con el nuevo Gobierno para impulsar los proyectos de infraestructura que fortalezcan la competitividad del Atlántico y mejoren la conectividad de la región.