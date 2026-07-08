🔴EN VIVO Tour de Francia 2026: etapa 5 entre Lannemezan y Pau
La quinta jornada ofrecerá una nueva oportunidad para los velocistas en un recorrido mayormente llano antes de la llegada de la alta montaña en los Pirineos.
El Tour de Francia 2026 disputará este miércoles su quinta etapa con un recorrido de 158,3 kilómetros entre Lannemezan y Pau. Aunque la jornada comienza en la zona de los pre Pirineos, el perfil está catalogado como llano y acumula cerca de 1.600 metros de desnivel positivo, por lo que se perfila como una de las últimas oportunidades para los especialistas en el sprint antes del exigente paso por la alta montaña.
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El trazado presenta un único puerto puntuable de tercera categoría, una ascensión corta pero intensa de 1,3 kilómetros con una pendiente media del 7,6 %, ubicada aproximadamente a mitad del recorrido. Después de ese ascenso y del sprint intermedio, el terreno se vuelve mucho más favorable para que los equipos de los velocistas controlen la carrera y preparen una llegada agrupada.
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Los últimos cinco kilómetros tendrán una ligera tendencia en descenso, un escenario que favorecerá un final muy rápido rumbo a la Plaza de Verdun, en Pau. Si la fuga del día no logra sorprender al pelotón, todo apunta a que la victoria de etapa volverá a definirse en un embalaje masivo, mientras los favoritos de la clasificación general buscarán evitar contratiempos antes de afrontar las decisivas jornadas en los Pirineos.
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Los ciclistas ya se han marchado para la salida no oficial.