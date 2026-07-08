🔴EN VIVO Tour de Francia 2026: etapa 5 entre Lannemezan y Pau

2LANNEMEZAN, FRANCE - JULY 08: Alex Aranburu of Spain and Team Cofidis prior to the 113th Tour de France 2026, Stage 5 a 158.3km stage from Lannemezan to Pau / #UCIWT / on July 08, 2026 in Lannemezan, France. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

El Tour de Francia 2026 disputará este miércoles su quinta etapa con un recorrido de 158,3 kilómetros entre Lannemezan y Pau. Aunque la jornada comienza en la zona de los pre Pirineos, el perfil está catalogado como llano y acumula cerca de 1.600 metros de desnivel positivo, por lo que se perfila como una de las últimas oportunidades para los especialistas en el sprint antes del exigente paso por la alta montaña.

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El trazado presenta un único puerto puntuable de tercera categoría, una ascensión corta pero intensa de 1,3 kilómetros con una pendiente media del 7,6 %, ubicada aproximadamente a mitad del recorrido. Después de ese ascenso y del sprint intermedio, el terreno se vuelve mucho más favorable para que los equipos de los velocistas controlen la carrera y preparen una llegada agrupada.

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Los últimos cinco kilómetros tendrán una ligera tendencia en descenso, un escenario que favorecerá un final muy rápido rumbo a la Plaza de Verdun, en Pau. Si la fuga del día no logra sorprender al pelotón, todo apunta a que la victoria de etapa volverá a definirse en un embalaje masivo, mientras los favoritos de la clasificación general buscarán evitar contratiempos antes de afrontar las decisivas jornadas en los Pirineos.

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