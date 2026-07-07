¿Cree en un buen partido de James y Díaz? El Pulso del Fútbol, 7 de julio de 2026 00:00:00 38:31 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la clasificación de Argentina a los cuartos de final después de derrotar a Egipto. César dijo: “Argentina tenía una sola formula, el pelotazo buscando la cabeza de alguno. Egipto era superior, pero al final acertó Scaloni y acertaron los jugadores”. Sobre el tema Steven agregó: “Argentina no hacía 4 pases seguidos, es que estaban perdidos en el partido. El arquero de Egipto fue impecable, pero al final lo gana Argentina de huevos”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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