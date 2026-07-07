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07 jul 2026 Actualizado 19:16

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El Pulso del Fútbol, 7 de julio de 2026

El Pulso del Fútbol está en la previa del partido de los octavos de final del Mundial 2026 entre Colombia y Suiza.

Miami, United States - June 27: head coach Nestor Gabriel Lorenzo of Colombia looks on during the FIFA World Cup 2026 Group K match between Colombia and Portugal at Miami Stadium on June 27, 2026 in Miami, United States. (Photo by Alex Gottschalk/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)

Miami, United States - June 27: head coach Nestor Gabriel Lorenzo of Colombia looks on during the FIFA World Cup 2026 Group K match between Colombia and Portugal at Miami Stadium on June 27, 2026 in Miami, United States. (Photo by Alex Gottschalk/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images) / DeFodi Images

Miami, United States - June 27: head coach Nestor Gabriel Lorenzo of Colombia looks on during the FIFA World Cup 2026 Group K match between Colombia and Portugal at Miami Stadium on June 27, 2026 in Miami, United States. (Photo by Alex Gottschalk/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)
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¿Cree en un buen partido de James y Díaz? El Pulso del Fútbol, 7 de julio de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la clasificación de Argentina a los cuartos de final después de derrotar a Egipto. César dijo: “Argentina tenía una sola formula, el pelotazo buscando la cabeza de alguno. Egipto era superior, pero al final acertó Scaloni y acertaron los jugadores”. Sobre el tema Steven agregó: “Argentina no hacía 4 pases seguidos, es que estaban perdidos en el partido. El arquero de Egipto fue impecable, pero al final lo gana Argentina de huevos”.

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