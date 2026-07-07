Decomisan carne de fauna silvestre en restaurante en Escallón Villa

En atención a una denuncia ciudadana, la Guardia Ambiental en apoyo a EPA Cartagena y con el Grupo de Policía Ambiental y de Carabineros de la Policía Nacional inspeccionaron un restaurante en el barrio Escallón Villa, donde se comercializaba carne de animales silvestres.

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La denuncia recibida señalaba la presunta oferta y comercialización de carne de fauna silvestre de parte del restaurante de manera pública en el barrio, lo cual se evidenciaba en cartelera promocional en las afueras del lugar y en el cual se ofrecía menú a base de especies como ponche, conejo, armadillo y ñeque.

En desarrollo del operativo, la Policía Ambiental y la Guardia Ambiental realizaron la verificación de los productos almacenados en el lugar, encontrando carne de estos animales ya procesada, destinada posiblemente para el consumo humano.

En cumplimiento de los protocolos de protección de fauna silvestre, la Policía Ambiental efectuó el decomiso preventivo de la carne. Los productos fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre - CAV de Cartagena, donde quedaron a disposición del EPA Cartagena, entidad que adelantará el procedimiento sancionatorio correspondiente contra el restaurante.

Las autoridades reiteran que la caza, tenencia y comercialización de fauna silvestre está prohibida por la normatividad ambiental vigente.