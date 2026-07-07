Afinia lleva la Tribuna de la Energía a Bocachica para ver el partido de la Selección Colombia

Afinia filial del Grupo EPM continúa fortaleciendo los espacios de integración con las comunidades a través de la Tribuna de la Energía, una iniciativa que en esta oportunidad llegará a la zona insular de Cartagena.

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La cita será este martes a partir de las 2:00 de la tarde en el parque central de Bocachica, donde más de 300 habitantes se reunirán para vivir la emoción del encuentro entre las selecciones de Colombia y Suiza, correspondiente a los octavos de final del Mundial de Futbol.

Con esta actividad, Afinia busca promover espacios de sana convivencia, unión familiar y sentido de comunidad, brindando a los asistentes la oportunidad de apoyar a la Selección Colombia en un ambiente de alegría, integración y orgullo nacional.

La empresa invita a los habitantes de Bocachica y sectores cercanos a sumarse a esta gran fiesta del fútbol y a disfrutar de una tarde llena de emoción, compañerismo y buena energía.