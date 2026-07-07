Afinia lleva la Tribuna de la Energía a Bocachica para ver el partido de la Selección Colombia
Más de 300 personas disfrutarán en pantalla gigante
Afinia filial del Grupo EPM continúa fortaleciendo los espacios de integración con las comunidades a través de la Tribuna de la Energía, una iniciativa que en esta oportunidad llegará a la zona insular de Cartagena.
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La cita será este martes a partir de las 2:00 de la tarde en el parque central de Bocachica, donde más de 300 habitantes se reunirán para vivir la emoción del encuentro entre las selecciones de Colombia y Suiza, correspondiente a los octavos de final del Mundial de Futbol.
Con esta actividad, Afinia busca promover espacios de sana convivencia, unión familiar y sentido de comunidad, brindando a los asistentes la oportunidad de apoyar a la Selección Colombia en un ambiente de alegría, integración y orgullo nacional.
La empresa invita a los habitantes de Bocachica y sectores cercanos a sumarse a esta gran fiesta del fútbol y a disfrutar de una tarde llena de emoción, compañerismo y buena energía.