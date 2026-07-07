Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

07 jul 2026 Actualizado 14:38

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Afinia lleva la Tribuna de la Energía a Bocachica para ver el partido de la Selección Colombia

Más de 300 personas disfrutarán en pantalla gigante

Pantalla gigante en Bocachica. // Afinia

Pantalla gigante en Bocachica. // Afinia

Pantalla gigante en Bocachica. // Afinia
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

Afinia filial del Grupo EPM continúa fortaleciendo los espacios de integración con las comunidades a través de la Tribuna de la Energía, una iniciativa que en esta oportunidad llegará a la zona insular de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La cita será este martes a partir de las 2:00 de la tarde en el parque central de Bocachica, donde más de 300 habitantes se reunirán para vivir la emoción del encuentro entre las selecciones de Colombia y Suiza, correspondiente a los octavos de final del Mundial de Futbol.

Con esta actividad, Afinia busca promover espacios de sana convivencia, unión familiar y sentido de comunidad, brindando a los asistentes la oportunidad de apoyar a la Selección Colombia en un ambiente de alegría, integración y orgullo nacional.

La empresa invita a los habitantes de Bocachica y sectores cercanos a sumarse a esta gran fiesta del fútbol y a disfrutar de una tarde llena de emoción, compañerismo y buena energía.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir