147 motocicletas recuperadas en Cartagena en lo que va del 2026

En desarrollo de acciones orientadas a contrarrestar el hurto de motocicletas, uniformados de la Policía Nacional adelantaron operativos en distintos sectores de la ciudad, logrando la recuperación de tres motocicletas y la captura de tres personas.

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El primer procedimiento se llevó a cabo en el barrio Martínez Martelo, donde fue capturado un hombre conocido como ‘Toño’, de 40 años de edad, quien conducía una motocicleta marca Honda, la cual presentaba un antecedente positivo por hurto, siendo requerida por la Fiscalía 63 Local de Cartagena.

En un segundo procedimiento, realizado en el barrio Membrillal, donde uniformados de la Subestación Pasacaballos capturaron a un hombre conocido como ‘Coronel’, de 39 años de edad, que conducía una motocicleta Boxer. La verificación de los antecedentes permitió establecer que el vehículo había sido reportado como hurtado y era requerido por la Fiscalía 46 Local de Cartagena.

Finalmente, en la vía Variante Mamonal, sentido Turbaco, fue capturado un hombre conocido como ‘Polo’, de 27 años de edad, que se movilizaba en una motocicleta Boxer. Al consultar los antecedentes del automotor, se confirmó que presentaba requerimiento por hurto por parte de la Fiscalía 05 Local de Cartagena.

Las tres motocicletas recuperadas están avaluadas en aproximadamente 15 millones 500 mil pesos, evitando su comercialización ilegal y permitiendo avanzar en los procesos para su devolución a sus legítimos propietarios.

Las tres motocicletas recuperadas y las tres personas capturadas por el delito de receptación, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para que les defina su situación judicial.

Gracias a la oportuna reacción de los uniformados y a las denuncias realizadas por la ciudadanía, fue posible recuperar mercancía avaluada en más de cuatro millones de pesos, evitando afectaciones económicas al sector comercial y fortaleciendo la seguridad de comerciantes y ciudadanos.

“En lo corrido del año se han recuperado 147 motocicletas, por eso invitamos a la ciudadanía a verificar la procedencia legal de cualquier vehículo antes de adquirirlo y recuerda que comprar, recibir o comercializar bienes de origen ilícito constituye el delito de receptación”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Asimismo, reitera el llamado a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia ciudadana a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 314 358 7212, bajo absoluta reserva.