Reportan crecimiento en rentas departamentales por concepto de licores en Nariño

Imagen de referencia de licor. Foto: Getty Images / Catherine Falls Commercial

Pasto-Nariño

El comercio de licores en el departamento de Nariño creció en el primer periodo del 2026, según el reporte entregado por la Subsecretaria de Rentas del Departamento. El recaudo alcanzó los $46.387 millones frente a $31.400 millones en el periodo enero mayo, equivalente a un 47.73 %..

Según Paola Viteri, titular de la dependencia: “Los impuestos generados por estos productos se convierten en mayores recursos para financiar sectores estratégicos y promover el bienestar de los nariñenses”,

Las transferencias de los dineros recaudados se destinaron de la siguiente manera:

-Sector salud: $17.163 millones, frente a los $11.618 millones del mismo periodo del año 2025

-Sector educación: $4.396 millones, frente a $6.494 millones del mismo periodo de 2026.

-Sector deportes: $1.391 millones, frente a los $942 millones del mismo periodo de 2025.

La funcionaria informó que con estos recursos se ha logrado la financiación de varios proyectos, doce de éstos relacionados con infraestructura hospitalaria y dotación en varios municipios. De igual manera construcción de centros educativos en el pie de monte costero, infraestructura y cubiertas en siete colegios.

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Mientras que en deportes se ha destinado a la financiación de programas como las Escuelas de Formación Deportiva, estrategias de actividad física y promoción de hábitos de vida saludable, además del mejoramiento de escenarios deportivos.