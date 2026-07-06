Operativos durante fin de semana en Huila dejaron 14 capturados y más de 4 kilos de droga incautados

Por las carreteras del departamento se movilizaron más de 72.164 vehículos. Foto Relacionada

Neiva

El operativo de seguridad desplegado durante el fin de semana de cierre de las festividades en el Huila dejó 14 personas capturadas en flagrancia por delitos como tráfico de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas. Además, fueron incautadas tres armas de fuego y recuperadas seis motocicletas.

Las autoridades también sacaron de circulación más de cuatro kilos de droga en operativos realizados en Garzón, La Plata, Teruel y Pital. El caso más relevante ocurrió en La Plata, donde fue decomisada una carga de 2.417 gramos de marihuana que, según la Policía, equivalía a más de 2.000 dosis.

En materia de convivencia, durante el fin de semana se impusieron 56 comparendos: 44 por porte de armas cortopunzantes, seis por riñas y seis por irrespeto a la autoridad. Además, las autoridades atendieron 15 llamadas de emergencia relacionadas con alteraciones al orden público.

Por las carreteras del departamento se movilizaron más de 72.164 vehículos y las autoridades de tránsito impusieron 91 comparendos por diferentes infracciones. Sin embargo, dos personas perdieron la vida en accidentes ocurridos sobre la vía entre Pitalito y Garzón.