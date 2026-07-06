¿Hay abuso de poder en la FIFA? El Pulso del Fútbol, 6 de julio de 2026 00:00:00 34:27 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Adrián Magnoli hablaron sobre la eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 ante Noruega. Adrián dijo: “Para los brasileños tener un técnico italiano, es como si los italianos fueran a buscar una buena pizza en Brasil. Ahí en Brasil están cortando la raíz de su fútbol, ya no sale una gran figura”. Sobre el tema César agregó: “Es que llegó Ancelotti, uno de los mejores técnicos del mundo. Es que desde 1994 se ha ido acabando el jogo bonito. Aunque el hecho de cambiar la manera de jugar, a veces no es estropearla”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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