De estructuras criminales a manos campesinas: Gobierno reporta la entrega de 555 fincas recuperadas

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) informó un nuevo balance sobre el avance de la Reforma Agraria durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro y reveló el listado de 555 fincas recuperadas que fueron destinadas a organizaciones campesinas en 19 departamentos del país.

Según la entidad, estos predios representan 109.000 hectáreas que antes estuvieron en manos de estructuras criminales o vinculadas a diferentes procesos de recuperación del Estado, y que ahora fueron destinadas al acceso a la tierra para familias rurales.

El director de la ANT, Felipe Harman, aseguró a través de su cuenta de x que la publicación de esta información busca dejar un registro público de los predios entregados y proteger a las comunidades beneficiarias durante el proceso de transición hacia un nuevo gobierno.

“El país tiene que cuidar al campesinado, porque no podemos volver a entregarle la tierra a gente sometida o vinculada a acciones criminales. Estoy completamente seguro de que, al hacer pública esta información, el empalme es con los colombianos”, señaló Harman.

¿De dónde salieron las 555 fincas recuperadas?

De acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras, los predios incluidos en el informe tienen diferentes orígenes y mecanismos de recuperación. Entre ellos están:

Bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE): propiedades que llegaron al Estado tras procesos de extinción de dominio relacionados con actividades ilegales.

propiedades que llegaron al Estado tras procesos de extinción de dominio relacionados con actividades ilegales. Fondo de Reparación para las Víctimas: predios entregados por responsables de hechos asociados al conflicto armado para reparar a las víctimas.

predios entregados por responsables de hechos asociados al conflicto armado para reparar a las víctimas. Bienes vinculados a estructuras criminales: terrenos relacionados con procesos contra organizaciones de narcotráfico y grupos ilegales.

terrenos relacionados con procesos contra organizaciones de narcotráfico y grupos ilegales. Procesos agrarios y casos de tenencia irregular: tierras recuperadas mediante actuaciones administrativas para aclarar su propiedad y destinación.

La ANT aseguró que estos predios, que durante años estuvieron relacionados con violencia y economías ilegales, fueron puestos al servicio de comunidades rurales para proyectos productivos y generación de ingresos.

“No podemos devolverle la tierra a quienes se la recuperamos”: Harman

El director de la entidad aseguró que una de las principales preocupaciones de cara al empalme es garantizar la continuidad de los procesos de entrega y evitar que los predios recuperados regresen a antiguos propietarios relacionados con actividades ilegales.

“Lo que más nos preocupa es que por argucias y artimañas terminen intentando devolverle esta tierra a las personas a las que nosotros se la recuperamos”, afirmó Harman.

Por esa razón, explicó que la ANT continuará publicando información sobre los procesos adelantados durante estos años.

“Va a ser una de muchas entregas, porque el país tiene que cuidar a estos campesinos”, agregó el director.

Más de 800.000 hectáreas gestionadas por el Gobierno

La Agencia Nacional de Tierras indicó que las 109.000 hectáreas recuperadas de estos procesos hacen parte de las más de 800.000 hectáreas gestionadas durante este Gobierno para avanzar en el acceso a tierras.

Harman afirmó que la defensa de estos predios será uno de los puntos centrales durante el proceso de transición y pidió proteger a las familias que actualmente trabajan estos territorios.

“Con esfuerzo, con gratitud, con coraje, a seguir defendiendo los avances de la Reforma Agraria, a seguir defendiendo la tierra. Ni una hectárea atrás”, concluyó.