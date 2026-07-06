Arroceros del Huila piden al Gobierno restablecer incentivo para aliviar la crisis del sector

Neiva

El gremio arrocero del Huila manifestó su preocupación por la difícil situación económica que atraviesa el sector y pidió al Gobierno Nacional restablecer el incentivo de almacenamiento, un mecanismo que, según los productores, fue eliminado hace cuatro años y contribuía a mantener la estabilidad del mercado y a proteger los ingresos de los cultivadores.

Los productores, señalaron que la prolongada caída en los precios ha obligado a numerosos agricultores a abandonar el cultivo del cereal y buscar otras alternativas productivas. Esta situación ha generado endeudamiento, disminución de las áreas sembradas y un impacto económico para las familias que tradicionalmente dependen del arroz.

Pérdidas debido al bajo precio de la carga de arroz

De acuerdo con Alcy Cortés Quimbaya, comento que “cerca del 80 % de los arroceros, especialmente en municipios como Campoalegre, Palermo, Yaguará y el norte del Huila, enfrentan pérdidas debido al bajo precio de la carga de arroz, mientras los costos de producción continúan aumentando, afectando seriamente la rentabilidad de la actividad”.

Los productores insistieron en que el nuevo Gobierno debe priorizar la reactivación de este incentivo, además de establecer precios mínimos y facilitar el acceso a los subsidios destinados al sector. Advirtieron que, sin medidas de apoyo oportunas, será cada vez más difícil recuperar la rentabilidad y garantizar la sostenibilidad de la actividad arrocera en el departamento.