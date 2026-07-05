Neiva será sede del empalme regional con el Gobierno Nacional electo

La Gobernación del Huila precisa que la metodología del ejercicio no fue creada por la administración departamental. Foto Relacionada

Neiva

El próximo 16 de julio, la ciudad de Neiva será escenario de la jornada de Empalme Regional Ejecutivo entre el Gobierno Nacional electo y las autoridades del Huila. El encuentro hace parte de una agenda nacional que busca recibir, de manera organizada y priorizada, los principales proyectos, necesidades y apuestas de desarrollo de los territorios.

La Gobernación del Huila aclaró que la metodología del ejercicio fue diseñada por el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella y no por la administración departamental. El proceso contempla lineamientos previamente establecidos, con tiempos, actores y mecanismos definidos para la entrega formal de la información por parte de las entidades territoriales.

Durante la jornada participarán el gobernador del Huila, el alcalde de Neiva y los alcaldes coordinadores de las subregiones, quienes presentarán las prioridades estratégicas del departamento, la capital huilense y los municipios. El objetivo es entregar insumos verificables que permitan construir una agenda conjunta entre la Nación y el territorio.

La agenda iniciará a las 8:00 de la mañana con el registro de los asistentes y concluirá con la firma del acta de empalme y los compromisos institucionales. Según la administración departamental, este espacio permitirá exponer ante el Gobierno entrante las principales necesidades del Huila y fortalecer la articulación para la ejecución de proyectos estratégicos en el departamento.