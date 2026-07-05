La periodista colombiana Yanjane Meneses ganó un Emmy por la crisis de vivienda en San Diego

En conversación con A Vivir Que Son Dos Días, Yanjane Meneses expresó el orgullo que sintió al recibir este reconocimiento internacional. Además, destacó que la producción compitió con trabajos de grandes cadenas como Fox y Telemundo, lo que hizo aún más significativo el premio.

La periodista colombiana inició su carrera en el periodismo deportivo, hizo parte de Caracol Radio y actualmente reside en Estados Unidos. Tras 15 años dedicada a la información deportiva, encontró en el periodismo de interés social una nueva oportunidad para contar historias desde otra perspectiva.

Fue así como decidió centrar su atención en la crisis de vivienda en San Diego, una problemática que, según explicó, afecta a cientos de personas y que consideró importante visibilizar para dar voz a quienes enfrentan esta realidad.

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Meneses aseguró que la sola nominación ya representaba un logro importante en su carrera. También contó que asumió, en su mayoría, la preproducción, producción y edición del reportaje, con el acompañamiento ocasional de un colega debido a las condiciones de seguridad en algunas zonas.

La periodista explicó que este proyecto representó un reto tanto personal como profesional y reafirmó su interés por seguir contando historias que permitan visibilizar realidades sociales a través del periodismo.