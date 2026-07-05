Inició Diplomado de Formación de Guardianes de Ángeles Somos en Cartagena

Con una amplia participación de gestores culturales, portadores de tradición, líderes comunitarios y ciudadanos comprometidos con la cultura, se inició el Diplomado de Formación de Guardianes de Ángeles Somos, una iniciativa liderada por la Corporación Ángeles Somos – Observatorio de Infancia y Adolescencia Cartagena de Indias, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y la Universidad de Cartagena.

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El proceso formativo busca fortalecer las capacidades de mas de 130 nuevos Guardianes del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Durante 16 semanas recibirán herramientas académicas y prácticas para contribuir a la protección, apropiación social y transmisión de Ángeles Somos, manifestación recientemente declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, así como de otras expresiones que hacen parte de la riqueza cultural de Cartagena.

El diplomado se desarrolla todos los sábados, de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en el Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa, y contempla una intensidad de 160 horas, distribuidas entre clases presenciales, trabajo autónomo, tutorías y ejercicios de transmisión de saberes con niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Durante la formación, los participantes profundizarán en seis grandes ejes temáticos: fundamentos del patrimonio cultural y la memoria histórica; normatividad nacional e internacional; implementación del Plan Especial de Salvaguardia (PES) de Ángeles Somos; apropiación social del patrimonio; gestión cultural territorial; formulación y sostenibilidad de proyectos culturales; y transmisión de saberes y aprendizajes colectivos.

Este diplomado da continuidad al proceso de formación iniciado en 2024 con el primer curso de Guardianes de Ángeles Somos y fortalecido en 2025 con el primer diplomado, consolidando una estrategia que busca ampliar la red de ciudadanos comprometidos con la protección del patrimonio cultural inmaterial de Cartagena.

La directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, Shirley Tuñón, expresó: “Esperamos que cada uno de los Guardianes disfrute esta experiencia, aprenda de nuestros saberes y reafirme su compromiso con la protección de una manifestación que hace parte de la identidad de Cartagena. Este proceso no solo fortalece conocimientos, sino que forma líderes capaces de llevar el patrimonio a los territorios y garantizar que nuestras tradiciones sigan vivas en las nuevas generaciones.”

Por su parte, Rosa Díaz de Paniagua, directora de la Corporación Ángeles Somos – Observatorio de Infancia y Adolescencia, resaltó que el verdadero valor del diplomado está en la transformación que genera en las comunidades: “La salvaguardia del patrimonio comienza cuando el conocimiento llega a los barrios, a las escuelas y a las familias. Este diplomado busca precisamente eso: formar guardianes que comprendan el valor de nuestras tradiciones y que sean multiplicadores de esos saberes con niños, niñas, adolescentes y comunidades, fortaleciendo su identidad cultural y el sentido de pertenencia por Cartagena.”

Al finalizar el proceso, los participantes recibirán la certificación como Gestores y Guardianes del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, reafirmando su compromiso con la protección, promoción y transmisión de una de las manifestaciones culturales más representativas de la ciudad.

Con esta iniciativa, se continúan fortaleciendo las acciones contempladas en el Plan Especial de Salvaguardia (PES) de Ángeles Somos, promoviendo la formación ciudadana como una herramienta fundamental para preservar el patrimonio vivo y garantizar que esta tradición siga transmitiéndose de generación en generación.