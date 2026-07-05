Huila invertirá más de $2.700 millones para fortalecer el mejoramiento genético bovino
La estrategia beneficiará a 200 pequeños ganaderos de diez municipios con fertilización in vitro y asistencia técnica.
Neiva
La Gobernación del Huila anunció una inversión de $2.743 millones para ejecutar un proyecto de fertilización in vitro y mejoramiento genético bovino, con el que busca modernizar la producción pecuaria y aumentar la competitividad del sector. La iniciativa incorporará biotecnología en los procesos productivos de pequeños ganaderos del departamento.
El proyecto beneficiará a 200 productores de los municipios de Aipe, Baraya, Colombia, Palermo, Neiva, Pitalito, Tesalia, La Plata, Tarqui y Yaguará. En total, se realizará el mejoramiento genético de 650 bovinos mediante técnicas de fertilización in vitro para obtener animales con mejores características productivas y reproductivas.
Además de la implementación de esta tecnología, los ganaderos recibirán acompañamiento técnico especializado para el manejo de sus hatos y el cuidado de los animales de alto valor genético. Con ello, la administración departamental espera garantizar resultados sostenibles y un incremento en la productividad del sector.
El gobernador Rodrigo Villalba Mosquera aseguró que el proyecto apunta a “fortalecer una ganadería más productiva, competitiva y sostenible. Se trata de generar mayores ingresos para nuestras familias productoras, incorporar tecnología al campo y hacer de la ganadería una actividad más eficiente y amigable con el medio ambiente". Con esta iniciativa, el gobierno departamental busca posicionar al Huila como referente nacional en biotecnología aplicada al sector pecuario.
Valentina Gasca
Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...