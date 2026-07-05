Huila invertirá más de $2.700 millones para fortalecer el mejoramiento genético bovino

Neiva

La Gobernación del Huila anunció una inversión de $2.743 millones para ejecutar un proyecto de fertilización in vitro y mejoramiento genético bovino, con el que busca modernizar la producción pecuaria y aumentar la competitividad del sector. La iniciativa incorporará biotecnología en los procesos productivos de pequeños ganaderos del departamento.

El proyecto beneficiará a 200 productores de los municipios de Aipe, Baraya, Colombia, Palermo, Neiva, Pitalito, Tesalia, La Plata, Tarqui y Yaguará. En total, se realizará el mejoramiento genético de 650 bovinos mediante técnicas de fertilización in vitro para obtener animales con mejores características productivas y reproductivas.

Además de la implementación de esta tecnología, los ganaderos recibirán acompañamiento técnico especializado para el manejo de sus hatos y el cuidado de los animales de alto valor genético. Con ello, la administración departamental espera garantizar resultados sostenibles y un incremento en la productividad del sector.

El gobernador Rodrigo Villalba Mosquera aseguró que el proyecto apunta a “fortalecer una ganadería más productiva, competitiva y sostenible. Se trata de generar mayores ingresos para nuestras familias productoras, incorporar tecnología al campo y hacer de la ganadería una actividad más eficiente y amigable con el medio ambiente". Con esta iniciativa, el gobierno departamental busca posicionar al Huila como referente nacional en biotecnología aplicada al sector pecuario.