El BAM 2026 regresa para conectar a la industria audiovisual y abrir nuevas oportunidades

En entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, Violeta Parra, directora del BAM 2026, explicó que esta edición reunirá durante varios días una agenda de encuentros profesionales, ruedas de negocios, conferencias y actividades académicas dirigidas tanto a profesionales consolidados como a quienes están dando sus primeros pasos en la industria. Según señaló, el objetivo es convertir al mercado en una plataforma para impulsar conexiones, coproducciones y nuevas oportunidades de desarrollo.

Uno de los principales enfoques de esta edición será la participación de creadores y profesionales internacionales. Para Parra, este paso responde a la evolución natural de un mercado que, durante 17 años, ha fortalecido la producción colombiana y latinoamericana. Además, destacó que el crecimiento del sector audiovisual, la música y otras industrias creativas ha convertido a Colombia en un punto de encuentro para profesionales de distintas partes del mundo.

La directora también resaltó el impacto que ha tenido el BAM en la consolidación de proyectos que hoy son referentes del cine colombiano. Producciones como El abrazo de la serpiente y El poeta hicieron parte de procesos de desarrollo dentro del mercado, al igual que iniciativas relacionadas con videojuegos, contenidos inmersivos y realidad virtual, áreas que han ganado protagonismo en los últimos años.

Además de las actividades para la industria, el BAM contará con espacios abiertos al público, conversatorios y experiencias culturales que permitirán a estudiantes, emprendedores y personas interesadas en el sector acercarse a las tendencias, los debates y las oportunidades que hoy marcan la industria audiovisual.

La edición 2026 comenzará con la presentación de Yuma, Río Sonoro, un proyecto liderado por Simón Mejía, Simón Hernández y Liliana Andrade. El Bogotá Audiovisual Market se realizará del 6 al 10 de julio y contará con actividades en sus sedes de industria y experiencia, además de una programación abierta al público en distintos espacios de la ciudad.