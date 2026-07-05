Chefs organizan una cena benéfica para apoyar a los afectados por el terremoto en Venezuela

En entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, Iván García explicó que la propuesta nació de Kilómetro Venezuela, un proyecto con sede en Caracas dedicado a la investigación y promoción de productos culinarios del país.

La cena benéfica se realizará el próximo 8 de julio en el restaurante Oda, en Bogotá, a partir de las 7:00 p. m. Todo lo recaudado será destinado a Kilómetro Venezuela, organización que actualmente prepara entre 700 y 800 platos diarios para víctimas y rescatistas que trabajan en la capital venezolana.

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Quienes no puedan asistir al evento también podrán realizar donaciones. El menú de degustación reunirá propuestas de algunos de los mejores restaurantes de Bogotá y las reservas pueden hacerse a través del número 305 374 5903.