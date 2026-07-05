Bogotá se llena de música con Música como en casa, en el Centro Nacional de las Artes

En entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, Xiomara Suescún, directora del Centro Nacional de las Artes, explicó que la iniciativa nació para que los visitantes pudieran recorrer el complejo cultural de una manera más cercana y cálida. La propuesta reúne diferentes formatos que permiten al público interactuar con artistas, expertos y aficionados alrededor de distintos géneros y expresiones musicales.

Entre las actividades se encuentran las Sesiones de Escucha, espacios en los que melómanos, coleccionistas, investigadores y músicos comparten canciones, anécdotas e historias detrás de las obras. También está Reversar, una charla cantada en la que los artistas conversan sobre sus procesos creativos mientras interpretan parte de su repertorio en vivo.

La programación incluye además Tornamesas Abiertas, una actividad que invita a cualquier persona a llevar sus vinilos o su música favorita para compartirla con otros asistentes y contar por qué hacen parte de su historia personal. A esto se suman espacios de micrófono abierto dedicados a nuevos sonidos, propuestas de música electrónica y encuentros con músicos de distintas generaciones.

Según explicó Xiomara Suescún, cada mes la programación gira alrededor de una temática que dialoga con la agenda artística del Centro Nacional de las Artes. Durante julio, el énfasis estará en las músicas tradicionales del Caribe y el Pacífico colombiano; agosto estará dedicado a los pueblos originarios y las músicas ancestrales; septiembre tendrá como protagonista al jazz; mientras que los últimos meses del año estarán enfocados en las expresiones afro, las propuestas lideradas por mujeres y las músicas populares que acompañan las celebraciones decembrinas.

Las actividades se realizan en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, en Bogotá. Gran parte de la programación es de entrada libre y busca convertir este espacio en un punto de encuentro para quienes desean acercarse a la música desde la escucha, la conversación y la experiencia compartida.