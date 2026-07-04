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Una noche entre libros, camping y canelazo: así será La Parada Juvenil de la Lectura

En entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, Santiago Silva, secretario de Cultura de Medellín, destacó la importancia de incentivar la lectura entre las nuevas generaciones y de generar espacios de participación para toda la comunidad.

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La jornada se llevará a cabo este sábado 4 de julio en el Parque Biblioteca Santo Domingo Savio, a partir de las 2:00 p. m. Durante 16 horas ininterrumpidas, los asistentes podrán disfrutar de charlas, lanzamientos editoriales, talleres, lecturas de poesía y diferentes actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

Además, habrá un espacio destinado para quienes deseen acampar y compartir durante toda la noche, con el propósito de recibir juntos el amanecer del domingo 5 de julio.

Hace quince días, en compañía del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se reabrió el Parque Biblioteca Santo Domingo Savio, que permanecía cerrado al público y ahora vuelve a funcionar como un escenario para el encuentro cultural de la ciudad.

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Precisamente, la primera charla de la programación estará dedicada a la reapertura del parque y contará con la participación de líderes de la comunidad. Durante el resto del día se desarrollarán conversatorios, lanzamientos editoriales, lecturas de poesía y diferentes actividades culturales. Como cierre simbólico de la jornada, a las 6:00 a.m. del domingo se realizará un canelazo para compartir y dar la bienvenida al nuevo día.

La entrada será gratuita. Quienes deseen asistir podrán llegar al Parque Biblioteca Santo Domingo Savio a través del Metrocable, tomando la línea desde la estación Acevedo hasta Santo Domingo. Algunas actividades y talleres requerirán inscripción previa.