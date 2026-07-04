Un colombiano llegó en moto a China tras siete años recorriendo el mundo sobre dos ruedas

Viajar es una de las formas más directas de conocer otras culturas, pero hacerlo por carretera durante años implica afrontar desafíos que van mucho más allá de la distancia. Fronteras, idiomas, cambios políticos y largas jornadas de ruta hacen parte de una experiencia que transforma la manera de entender el mundo.

En A Vivir Que Son Dos Días, Daniel Cabrera contó que lleva siete años dedicado a este proyecto de vida, aunque el recorrido con su motocicleta actual comenzó hace tres. Desde entonces ha atravesado Sudamérica, recorrido 14 países africanos, cruzado Europa y pasado por regiones como Mongolia antes de ingresar a China por la provincia de Xinjiang.

Uno de los momentos más significativos de la travesía ocurrió precisamente al llegar a ese país. Según relató, autoridades y habitantes le aseguraron que su motocicleta sería el primer vehículo matriculado en Colombia en ingresar por vía terrestre a territorio chino. Más allá del dato, Daniel considera que esta experiencia le ha permitido llevar el nombre del país a lugares remotos y despertar la curiosidad de quienes se sorprenden al conocer el origen de su viaje.

El viajero aseguró que la motocicleta le ha permitido descubrir una realidad difícil de experimentar desde otros medios de transporte. Cruzar fronteras, detenerse en pequeños pueblos y compartir con las comunidades locales se ha convertido, según explicó, en una de las mayores recompensas de la aventura. Esa cercanía también le ha permitido encontrar gestos de solidaridad y hospitalidad que, asegura, se repiten en distintas culturas alrededor del mundo.

Aunque la vuelta al mundo está cerca de concluir, Daniel reconoce que el viaje también transformó sus prioridades personales. Ahora su mayor deseo es regresar a Colombia para comenzar una nueva etapa junto a su prometida, a quien le pidió matrimonio durante una visita a la Gran Muralla China. Sin embargo, tiene claro que las motocicletas seguirán siendo parte de su vida, incluso cuando esta travesía llegue a su fin.

Actualmente recorre zonas cercanas al Tíbet y al Everest. Su plan es continuar hacia Nepal e India antes de regresar al continente americano para completar el recorrido y poner punto final a una aventura que, siete años después de haber comenzado, está cada vez más cerca de cerrarse.