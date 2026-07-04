The Mills celebra 20 años de música con el concierto más grande de su carrera 

Mantener un proyecto musical durante 20 años es un reto poco común en la industria. Más aún cuando se trata de una banda de rock, donde las diferencias creativas, los cambios personales y las exigencias del tiempo suelen poner a prueba cualquier relación. Sin embargo, The Mills ha logrado mantenerse vigente, construyendo una historia que hoy los consolida como una de las agrupaciones más reconocidas del país.

En A Vivir Que Son Dos Días, Álvaro Charry, conocido como “Bako”, aseguró que nunca se imaginaron llegar a este aniversario cuando comenzaron a tocar juntos. Él pensaba que el proyecto duraría apenas un año, por lo que estas dos décadas representan una ganancia inesperada y un motivo de agradecimiento hacia el público que los ha acompañado durante el camino.

Más allá de la música, el vocalista destacó que uno de los mayores logros ha sido conservar la relación entre los integrantes. Comparó la experiencia con un matrimonio de varios años, marcado por desacuerdos, aprendizajes y momentos difíciles, pero también por el afecto y la capacidad de superar las diferencias. Para Bako, la confianza construida durante este tiempo ha sido fundamental para mantener vivo el proyecto y seguir creando juntos.

La celebración de los 20 años estará acompañada por un espectáculo que combinará tecnología, una puesta en escena renovada y un recorrido por las canciones que han marcado la historia de la agrupación. El cantante anticipó que será una noche cargada de emociones, pensada para recordar distintos momentos de la carrera de la banda y la conexión que han construido con sus seguidores.

Él vocalista también destacó el crecimiento internacional que ha tenido The Mills en los últimos años. Presentaciones recientes en ciudades de España y México les permitieron comprobar que su música continúa encontrando audiencia más allá de Colombia, una experiencia que abrió la puerta a nuevos proyectos y futuras giras en el exterior.

El concierto se realizará el próximo 8 de julio en el Movistar Arena de Bogotá. La presentación reunirá canciones emblemáticas de The Mills y servirá como punto de partida para una nueva etapa de la banda, que ya proyecta más conciertos dentro y fuera del país.