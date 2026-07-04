Supervisión del PAE detectó carne vencida que será destruida y no llegará a los estudiantes

Neiva

Durante una visita de supervisión a las bodegas del operador del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Neiva, fueron detectados 161 kilogramos de carne de res y cerdo con fecha de vencimiento caducada. Según las autoridades, el producto no fue entregado a los comedores escolares.

De acuerdo con la Secretaría de Educación, la carne correspondía a un excedente de la operación anterior del programa y fue identificada antes del inicio del calendario escolar. Tras el hallazgo, se solicitó el acompañamiento de la Secretaría de Salud para verificar la situación.

Sergio Quimbaya, coordinador de la veeduría ciudadana Neiva es de Todos, explicó que el producto fue retirado por el operador y que quedó consignado en el Acta 010 para proceder con su destrucción. Además, aseguró que esa proteína nunca estuvo contemplada para ser utilizada en la alimentación de los estudiantes.

Desde la Administración Municipal indicaron que las inspecciones al PAE se realizan de manera periódica para verificar la calidad e inocuidad de los alimentos. Asimismo, reiteraron que ninguna porción de la carne vencida fue distribuida en las instituciones educativas, garantizando la seguridad alimentaria de los beneficiarios del programa.