Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” (ENAP) de Cartagena conmemora sus 91 años

Noventa y un años después de su creación, la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” (ENAP) continúa consolidándose como la escuela de formación naval militar de los Oficiales de la Armada de Colombia y como universidad marítima de referencia en la región, capaz de responder a los retos que demanda el poder marítimo nacional a través de sus funciones sustantivas de docencia, investigación e internacionalización.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con una función que integra la formación naval militar y la educación superior, la ENAP prepara a los futuros Oficiales de la Armada de Colombia y capacita a profesionales de los sectores marítimo, naval, fluvial y portuario, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades del país en un escenario donde el mar adquiere cada vez mayor relevancia para el desarrollo, la seguridad y la competitividad.

En ese sentido, la ENAP mantiene una oferta académica conformada por nueve programas de pregrado, dos de ellos de la Facultad de Marina Mercante, dirigidos exclusivamente al ámbito universitario; cinco programas propios de posgrado entre especializaciones y maestrías, además de su participación en el Doctorado Interinstitucional en Ciencias del Mar. Así como una amplia oferta de programas de educación continua.

Los resultados de esa labor se reflejan en la formación integral de hombres y mujeres de mar. Solo en 2025 fueron escalafonados 239 Oficiales y, en lo corrido de 2026, otros 91 se escalafonaron como Oficiales para servir en la Armada de Colombia.

La calidad de su modelo educativo ha sido respaldada por el Ministerio de Educación Nacional con la reacreditación institucional en alta calidad y el reconocimiento como universidad marítima otorgado por la Asociación Internacional de Universidades Marítimas (IAMU). A ello se suma una oferta de programas avalados por la Organización Marítima Internacional (OMI), la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) y la Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima (IALA), lo que garantiza una formación alineada con estándares internacionales.

Para el Contralmirante Juan Pablo Pinilla Acosta, director de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, el crecimiento institucional ha sido permanente, sin perder la esencia que ha distinguido a la Institución desde su fundación.

“La Escuela Naval ha cambiado físicamente, en infraestructura y organizacionalmente; sin embargo, su razón de ser permanece intacta. La formación integral de Oficiales, con visión estratégica, capacidad de adaptación y liderazgo para servir a Colombia, siempre ha sido y seguirá siendo nuestra esencia”, afirmó el Oficial.

De manera paralela, la ENAP continúa fortaleciendo la investigación como una de sus funciones sustantivas, impulsando proyectos relacionados con energías limpias, realidad virtual y nuevas tecnologías aplicadas al ámbito marítimo. Un trabajo coadyuvado por el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para Actividades Marítimas (CIDIAM), que articula la investigación aplicada con la capacitación especializada para responder a las necesidades del sector.

Desde su creación, el CIDIAM ha beneficiado a 19.634 alumnos de la Escuela Naval y a 7.169 integrantes de las tripulaciones de la Armada de Colombia. Asimismo, ha desarrollado 28 proyectos de simulación, generado 82 productos científicos y consolidado un portafolio de 20 cursos OMI apoyados en simulación, además de entrenamientos especializados para maniobras y atención de emergencias.

El último año también dejó importantes avances para la Institución. Entre ellos sobresale la incorporación, por primera vez en la historia, de Cadetes femeninas de Infantería de Marina, quienes iniciaron su proceso de formación militar y profesional, marcando un nuevo capítulo de la mujer en la Armada de Colombia.

A este logro se suma la creación de la Maestría en Derecho Internacional del Mar y Marítimo, adscrita a la Facultad de Infantería de Marina, programa que obtuvo registro calificado por siete años otorgado por el Ministerio de Educación Nacional y que contribuirá a la formación de especialistas en los desafíos jurídicos asociados a los espacios marítimos y la gobernanza oceánica.

La agenda de conmemoración

La conmemoración del nonagésimo primer aniversario estuvo acompañada de una agenda cultural, académica y militar que inició con la tradicional alborada, seguido de la ceremonia de inversión del mando.

Posteriormente, se realizó el conversatorio “Entre la tradición y la innovación”, un espacio en el que cuatro exdirectores compartieron su visión sobre la evolución de la ENAP, las decisiones que marcaron distintas épocas y los desafíos que plantea el futuro de la educación naval.

Tripulantes de la ENAP participaron en el tradicional corte de la torta, protagonizado por el más antiguo y el menos antiguo, un acto simbólico que representa la unión entre generaciones y la transmisión de los valores, el legado y la cultura naval.

Las actividades concluyeron con la ceremonia militar, presidida por el Contralmirante John Henry Ruiz Murcia, Jefe de la Jefatura Integral de Educación Naval; Contralmirante Walter Olmedo Wilches Carvajal, Presidente Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial y el Contralmirante Juan Pablo Pinilla Acosta, Director de la ENAP, en la que fueron entregadas la Medalla de Servicios Distinguidos a la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” a pabellones de unidades de la Armada de Colombia y a personal militar y civil de la Institución. Asimismo, fue impuesto el Distintivo de la ENAP.

La Armada de Colombia, a través de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” reafirma su compromiso de seguir formando hombres y mujeres con excelencia académica, disciplina, liderazgo y vocación de servicio, preparados para enfrentar los desafíos del entorno marítimo y contribuir a la protección del azul de la bandera y al fortalecimiento del poder marítimo de Colombia.