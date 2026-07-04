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04 jul 2026 Actualizado 17:18

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El Pulso del Fútbol, 4 de julio de 2026

El Pulso del Fútbol analiza la victoria de Colombia contra Ghana por el paso a los octavos de final del Mundial 2026.

KANSAS CITY, MISSOURI - JULY 03: Jhon Arias #11 of Colombia celebrates after the 1-0 win during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Colombia and Ghana at Kansas City Stadium on July 03, 2026 in Kansas City, Missouri. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images)

KANSAS CITY, MISSOURI - JULY 03: Jhon Arias #11 of Colombia celebrates after the 1-0 win during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Colombia and Ghana at Kansas City Stadium on July 03, 2026 in Kansas City, Missouri. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images) / Michael Regan - FIFA

KANSAS CITY, MISSOURI - JULY 03: Jhon Arias #11 of Colombia celebrates after the 1-0 win during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Colombia and Ghana at Kansas City Stadium on July 03, 2026 in Kansas City, Missouri. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images)
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¿Está Colombia a la altura de los mejores del Mundial? El Pulso del Fútbol, 4 de julio de 2026

¿Está Colombia a la altura de los mejores del Mundial? El Pulso del Fútbol, 4 de julio de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el triunfo de la Selección Colombia ante Ghana en los 16avos de final del Mundial 2026. César dijo: “Me gustó mucho el partido de Puerta y el de Mojica. Creo que James ha ido encontrando ritmo, aunque ayer no tuvo el mejor partido. Luis Javier Suárez entró muy bien”. Sobre el tema Steven agregó: “Para mí el mejor del partido fue Arias y lo de Puerta me sigue sorprendiendo cada vez más. Yo a James no lo saco contra Suiza, pienso que mientras estuvo en cancha, respondió”.

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