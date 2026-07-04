¿Está Colombia a la altura de los mejores del Mundial? El Pulso del Fútbol, 4 de julio de 2026 00:00:00 40:18 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el triunfo de la Selección Colombia ante Ghana en los 16avos de final del Mundial 2026. César dijo: “Me gustó mucho el partido de Puerta y el de Mojica. Creo que James ha ido encontrando ritmo, aunque ayer no tuvo el mejor partido. Luis Javier Suárez entró muy bien”. Sobre el tema Steven agregó: “Para mí el mejor del partido fue Arias y lo de Puerta me sigue sorprendiendo cada vez más. Yo a James no lo saco contra Suiza, pienso que mientras estuvo en cancha, respondió”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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