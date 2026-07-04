El hogar que se viste de amarillo, azul y rojo por amor a la Selección Colombia

En A Vivir Que Son Dos Días, Betty compartió la pasión que siente por el equipo colombiano y cómo esta se refleja en cada rincón de su casa.

Aunque hoy reside en Barranquilla, el primer partido de la Selección que vivió fue en San Juan Nepomuceno. Su vivienda cambia de apariencia según la festividad del momento, demostrando que para ella la creatividad y la imaginación no tienen límites.

Todo está impregnado de amarillo, azul y rojo: desde las habitaciones hasta el baño. Entre sus tesoros más valiosos destaca una colección con los rostros de los jugadores de la Selección Colombia, y uno de sus mayores sueños es poder verlos jugar en persona. Esa pasión por la tricolor es la que la impulsa a decorar, organizar y cuidar cada objeto de su colección.

Foto tomada del instagram de Betty Herrera Ampliar Foto tomada del instagram de Betty Herrera Cerrar

Su familia desempeña un papel fundamental en este proceso, ayudándola a ubicar cada elemento en su lugar, mientras que sus nietas colaboran para mantener la casa limpia y en perfecto orden.

Una vez finalice el Mundial, la casa de Betty Herrera cambiará nuevamente de temática para conmemorar el 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia, y el 7 de agosto, fecha en la que se recuerda la Batalla de Boyacá. Después de estas celebraciones patrias, la decoración dará paso a Amor y Amistad en septiembre y, posteriormente, a Halloween durante el mes de octubre.