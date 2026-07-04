El Gaula Militar Huila tiene nuevo comandante

Neiva

El Gaula Militar Huila realizó la ceremonia de transmisión de mando en la que el mayor Anderson Hernán Castañeda García entregó oficialmente el comando de la unidad al mayor Juan Antonio Alsina Ortiz. El acto estuvo enmarcado por el compromiso institucional de fortalecer la lucha contra el secuestro y la extorsión en el departamento.

Durante la ceremonia, el Ejército Nacional destacó la gestión adelantada por el mayor Castañeda García, quien lideró operaciones militares y campañas de prevención orientadas a proteger la libertad y el patrimonio de los huilenses. Su trabajo también estuvo enfocado en fortalecer la articulación con las autoridades y la confianza de la comunidad.

El mayor Juan Antonio Alsina Ortiz asumió el mando con el propósito de reforzar las capacidades operacionales del Gaula Militar Huila y continuar las acciones contra el secuestro y la extorsión. Además, buscará consolidar el acercamiento institucional con las comunidades y el sector productivo del departamento.

Las Fuerzas Militares reiteraron que el Gaula Militar Huila mantendrá las operaciones ofensivas y las campañas de prevención en todo el territorio. Asimismo, invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de secuestro o extorsión a través de la línea gratuita nacional 147, que garantiza atención especializada y reserva de la información.