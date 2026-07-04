Cartagena fortalece su conectividad internacional con nueva ruta directa a Madrid, España

Cartagena continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más importantes de América Latina con la puesta en marcha de una nueva ruta aérea directa entre Madrid, España, y Cartagena de Indias, operada por la aerolínea World2Fly.

La nueva conexión inició operaciones este viernes con la llegada de su vuelo inaugural al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez y contará con una frecuencia semanal todos los viernes, operada en un Airbus A350 con capacidad para 432 pasajeros.

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Esta nueva ruta representa un avance estratégico para la ciudad al fortalecer la conectividad con uno de los mercados emisores de turistas más importantes de Europa, ampliar las oportunidades para el desarrollo turístico y facilitar el intercambio cultural, comercial y económico entre Colombia y España.

El vuelo inaugural fue recibido por representantes de la Alcaldía Mayor de Cartagena, la Secretaría de Turismo, Corpoturismo, ProColombia, la Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena (OINAC), Cotelco Capítulo Cartagena y Bolívar y directivos de World2Fly, como resultado del trabajo articulado que ha permitido seguir posicionando a Cartagena ante las principales aerolíneas internacionales.

El secretario (e) de Turismo de Cartagena, Milton Pereira, destacó que “La llegada de World2Fly a Cartagena es el resultado de un trabajo articulado entre la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, ProColombia, Corpoturismo, OINAC y Cotelco, orientado a posicionar a la ciudad de manera estratégica ante aerolíneas y mercados europeos. Esta ruta directa desde Madrid, operada con un Airbus A350, fortalece nuestra conectividad con un mercado de alto valor, conformado por viajeros españoles que buscan experiencias auténticas ligadas a la cultura, la historia y la gastronomía; Cartagena ofrece una propuesta diferenciada y única en el Caribe. Esta nueva operación representa un hito para el destino, reafirma nuestra proyección internacional y consolida a La Heroica como una puerta de entrada clave para el turismo europeo en Colombia. Seguiremos trabajando para fortalecer esta conexión, impulsar nuevas frecuencias y atraer más rutas que continúen elevando la competitividad, el posicionamiento y el desarrollo turístico de nuestra ciudad.”

La presidenta ejecutiva de Corpoturismo, Liliana Rodríguez Hurtado, expresó que “la puesta en marcha de esta nueva ruta directa desde Madrid es un hito estratégico que refuerza la conectividad internacional de Cartagena de Indias y amplía de forma significativa las opciones de acceso desde Europa a nuestro destino. Contar con una frecuencia semanal cada viernes representa una enorme fortaleza que facilitará los desplazamientos y contribuirá a estrechar firmemente los vínculos turísticos, culturales y económicos entre Colombia y España. Este gran logro es expresión del éxito de la colaboración institucional para el impulso del turismo internacional en la ciudad, contribuyendo a consolidar a Cartagena de Indias como uno de los principales destinos turísticos del Caribe y Sudamérica.”

Por su parte, la presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, destacó la importancia de esta nueva conexión para el país. “Celebramos la llegada de esta nueva conexión directa entre Madrid y Cartagena de Indias, que fortalece la conectividad aérea entre España y Colombia y amplía las oportunidades para que más viajeros internacionales descubran la diversidad de experiencias que ofrece nuestro país. España es un mercado estratégico para el turismo colombiano y esta ruta contribuye a seguir posicionando a Cartagena y al Caribe colombiano ante viajeros interesados en cultura, historia, naturaleza y gastronomía. Este tipo de alianzas reflejan el trabajo que impulsamos desde ProColombia para llevar nuestra promoción del escritorio al territorio y del territorio al mundo, acercando más visitantes internacionales a las regiones y consolidando a Colombia, el País de la Belleza, como un destino cada vez más competitivo y conectado.”

El director general de World2Fly, Bruno Claeys, señaló: “Hoy damos un paso muy importante para World2Fly con la llegada de nuestra nueva ruta directa entre Madrid y Cartagena de Indias. Esta conexión amplía nuestra presencia en Colombia y refleja nuestra confianza en el potencial turístico del país y, en particular, de Cartagena, un destino con un enorme atractivo para el viajero europeo. Estamos convencidos de que esta nueva operación contribuirá a acercar más visitantes internacionales al Caribe colombiano y a favorecer el intercambio turístico, cultural y económico entre Colombia y España. Desde World2Fly continuaremos trabajando para ofrecer una experiencia de vuelo cómoda, eficiente y adaptada a las necesidades de nuestros pasajeros, al tiempo que contribuimos a ofrecer una conectividad aérea de calidad entre ambos mercados.”

La gerente de la Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena (OINAC), Patricia Mejía, afirmó que “La llegada de World2Fly es una muestra de la confianza que la industria aeroportuaria internacional tiene en Cartagena y en el potencial de crecimiento de nuestra ciudad como destino. Esta nueva conexión directa con Madrid fortalece los vínculos entre Colombia y España y ratifica el papel del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez como la principal puerta de entrada al Caribe colombiano. Seguiremos trabajando para fortalecer nuestra conectividad y acompañar el crecimiento que hoy vive la ciudad.”

Por su parte, la directora ejecutiva de Cotelco Capítulo Cartagena y Bolívar, Adriana Corena Guerrero, manifestó que “Desde COTELCO Cartagena y Bolívar celebramos la llegada de World2Fly a Cartagena de Indias, una apuesta que fortalece la conectividad internacional del destino y amplía las oportunidades para el sector hotelero y turístico. España es uno de los principales mercados emisores europeos hacia Colombia, por lo que esta nueva conexión representa una valiosa oportunidad para seguir posicionando a Cartagena en mercados de alto potencial. Nuestros hoteles afiliados están preparados para ofrecer experiencias integrales y de calidad que contribuyan al crecimiento y competitividad del destino.”

Más conectividad, más oportunidades para Cartagena

La entrada en operación de esta nueva ruta directa fortalece la estrategia de conectividad del destino que lidera la Alcaldía Mayor de Cartagena y sus aliados institucionales, orientada a ampliar la conectividad aérea, diversificar los mercados emisores y atraer un mayor número de visitantes internacionales.

Esta nueva conexión directa con Madrid representa una oportunidad para dinamizar el turismo, fortalecer el intercambio cultural y comercial con Europa, incrementar la llegada de viajeros internacionales y generar nuevas oportunidades para el desarrollo económico de la ciudad.

Con acciones como esta, Cartagena continúa consolidándose como el principal destino turístico de Colombia y una de las ciudades más competitivas del Caribe y América Latina, avanzando hacia un turismo de mayor calidad, con más conectividad y más oportunidades para todos.