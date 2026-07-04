Alberto Lati convierte la historia de los mundiales en un viaje por la cultura y la memoria

Los mundiales suelen recordarse por los goles, las figuras y los campeones. Sin embargo, detrás de cada edición existen historias que conectan con la cultura, la política, la sociedad y las emociones de millones de personas. Esa mirada es la que ha guiado durante años el trabajo del periodista y escritor Alberto Lati, quien ha dedicado buena parte de su carrera a contar el fútbol desde una perspectiva más amplia y humana.

En A Vivir Que Son Dos Días, Lati recordó que su fascinación por los mundiales comenzó cuando tenía 11 años, mientras recopilaba resultados y datos históricos en un cuaderno. Lo que empezó como una curiosidad infantil terminó convirtiéndose en una trayectoria profesional que hoy suma la cobertura de siete Copas del Mundo y varios libros dedicados a narrar las historias que rodean al deporte.

Esa visión quedó plasmada en “La apasionante historia de los mundiales”, una obra que recorre cada torneo a través de anécdotas, episodios históricos y contextos que ayudan a entender el impacto global del fútbol. Según explicó el autor, un mundial funciona como una gran historia compuesta por muchas otras historias: algunas deportivas, otras culturales, políticas o incluso geopolíticas, que permiten comprender mejor cada época y cada país anfitrión.

El periodista también destacó cómo el Mundial de 2026 ha logrado conectar a distintas generaciones y transformar ciudades enteras en escenarios de encuentro colectivo. Para Lati, el fútbol sigue siendo uno de los pocos espacios capaces de reunir a millones de personas alrededor de una emoción compartida, algo que ha podido observar de cerca durante sus años de cobertura en distintos países.

Además de este recorrido histórico, el autor presentó “Genios del Mundial 2026”, un libro ilustrado que explora los orígenes y las historias personales de algunas de las grandes figuras que participan en la cita mundialista. La edición colombiana incluye a Luis Díaz en la portada y repasa el camino que llevó al futbolista guajiro desde sus primeros años hasta convertirse en una de las principales figuras del fútbol internacional.

Ambos libros ya están disponibles para los lectores interesados en descubrir una faceta diferente de los mundiales, una que encuentra en las historias humanas, los contextos culturales y las experiencias compartidas una forma distinta de entender el fenómeno deportivo más seguido del planeta.