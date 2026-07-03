The Mills estrena su nuevo disco ‘Opus’ con un show en el Movistar Arena en Bogotá

Celebrando dos décadas de trayectoria, The Mills confirma su fecha para uno de los conciertos más importantes de su carrera: el próximo 8 de julio la agrupación llegará al Movistar Arena de Bogotá con un espectáculo que promete marcar un antes y un después en su historia.

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La banda prepara una puesta en escena inédita, en un formato nunca antes presentado, pensado para convertir esta celebración en una experiencia irrepetible para sus seguidores y en uno de los shows más ambiciosos del rock colombiano en 2026.

Paralelo a este gran momento, The Mills también anuncia el lanzamiento oficial de “Opus”, su nuevo álbum de estudio, que presentó el pasado 6 de junio en un evento privado y exclusivo para invitados VIP en el Teatro Cafam. Como abrebocas de esta nueva etapa, el pasado 28 de mayo la banda estrenó el primer sencillo del álbum, una esperada colaboración junto a Alisson en una versión totalmente diferente de “Amor Depredador”, anticipando el universo sonoro de un proyecto que llegó cargado de nuevas canciones, colaboraciones y múltiples sorpresas para sus seguidores. La experiencia de lanzamiento se desarrolló en un formato acústico e íntimo, con protagonismo de instrumentos de cuerda y una propuesta mucho más cercana y emocional.

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Entre nueva música, grandes escenarios y la celebración de sus 20 años de carrera, The Mills consolida uno de los momentos más importantes y ambiciosos de su historia artística.

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