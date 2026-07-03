¿Qué pasa si Colombia gana, pierde o empata contra Ghana? Clasificación a octavos de final

La Selección Colombia se enfrenta a Ghana este viernes 3 de julio, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, buscando avanzar a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido definirá el último clasificado a la ronda de 16 y el rival de la selección de Suiza.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo clasificó a los dieciseisavos de final luego de quedarse con el liderato del Grupo K, y manteniéndose invicta, tras ganar contra Uzbekistán y Congo, y empatar en la última fecha con la selección de Portugal.

Por su parte, Ghana llega habiendo clasificado como mejor tercera del Grupo L con cuatro puntos, por detrás de Inglaterra y Croacia. El equipo dirigido por Carlos Queiroz buscará clasificar por segunda vez en su historia a unos octavos de final de un mundial.

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¿Qué pasa si Colombia gana contra Ghana?

Este es el escenario más favorable para la Selección Colombia, pues, en caso de vencer a la selección de Ghana, se clasificará directamente a la fase de octavos de final.

De darse la victoria y la clasificación, la ‘Tricolor’ se estaría enfrentando por la ronda de 16 contra la selección de Suiza el próximo martes 7 de julio, en el Estadio BC Place de Vancouver.

¿Qué pasa si Colombia empata con Ghana?

A diferencia de la fase de grupos, donde un empate era un resultado posible, en esta ronda eliminatoria alguno de los dos equipos debe quedarse con la victoria. Así, si la Selección Colombia empata con Ghana en los 90 minutos reglamentarios, deberá jugar dos tiempos extra, cada uno de 15 minutos.

En caso de que la igualdad se mantenga durante los 120 minutos de partido, se pasará a los lanzamientos desde los once pasos. De esta manera, se determinará la selección que continuará en competencia.

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¿Qué pasa si Ghana le gana a la Selección Colombia?

Es el peor escenario para la selección colombiana, pues, de darse el resultado adverso, el equipo nacional quedará eliminado inmediatamente de la Copa Mundial, y Ghana avanzará a los octavos de final.