Paraguay vs. Francia: ¿Cómo y cuándo ver EN VIVO el partido por la clasificación a cuartos de final?

Comienzan los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Uno de los encuentros más esperados de esta ronda es entre la selección de Francia, favorita a quedarse con el título y que ha demostrado su alto nivel, y la selección de Paraguay, que se clasificó a esta ronda tras una histórica y sorpresiva victoria frente a Alemania.

La última vez que los dos equipos se enfrentaron en una Copa del Mundo fue en Francia 1998, también en la ronda de octavos de final. El partido no fue sencillo para los ‘Blues’, que ese año se consagraron campeones; Paraguay logró complicar a la selección francesa hasta llevarla a la prórroga, hasta que Laurent Blanc anotó, para el 1-0 final.

Ahora, ambas selecciones se enfrentarán nuevamente, con la selección paraguaya buscando repetir la historia de su último partido frente a Alemania y avanzar a los cuartos de final.

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Como llegan los equipo al partido Paraguay vs. Francia

Francia llega a los octavos de final sin conocer la derrota y sumando cuatro victorias; en la fase de grupos venció a Senegal (3-1), a Irak (3-0) y a Noruega (4-1), mientras que en los dieciseisavos de final derrotó tres goles a cero a la selección de Suecia.

Por su parte, la selección de Paraguay ha tenido un desempeño irregular en su participación en el Mundial. El equipo de Gustavo Alfaro comenzó perdiendo 4-1 frente a Estados Unidos, le ganó a Turquía 1-0 y empató sin goles frente a Australia. Estos resultados hicieron que clasificara a los dieciseisavos de final, donde tuvo que enfrentarse con Alemania, que terminó eliminada, con una actuación magistral de su arquero Orlando Gill.

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Posibles formaciones

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale, Junior Alonso; Andrés Cubas; Miguel Almirón, Diego Gómez, Matías Galarza, Julio Enciso; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Alfaro.

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Dechamps.

¿Dónde ver EN VIVO el Paraguay - Francia?

El partido está programado para el sábado 4 de julio, a partir de las 4:00 p.m., hora colombiana. El juego se disputará en el Lincoln Financial Field de la ciudad de Filadelfia.

Podrá seguir la transmisión del partido entre Paraguay y Francia a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como el minuto a minuto en la página web de Caracol Deportes.

Igualmente, podrá ver el partido por plataformas como DSports y Paramount+.