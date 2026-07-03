🔴 Australia vs Egipto EN VIVO | Siga la transmisión del partido de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Australia está a 90 minutos de hacer historia, en donde buscarán clasificarse por primera vez a los octavos de final.

La Selección de Australia buscarán avanzar por primera vez a los octavos de final de un Mundial, mientras que los Faraones disputarán el primer partido de eliminación directa de su historia en la máxima cita del fútbol, con el objetivo de seguir ampliando la mejor participación mundialista que han tenido.

Previa del partido

Australia aseguró el segundo lugar del Grupo D tras igualar 0-0 frente a Paraguay en la última jornada, resultado suficiente para avanzar con cuatro puntos (1 victoria, 1 empate y 1 derrota). Sin embargo, el conjunto dirigido por Tony Popovic dejó dudas en ataque, ya que solo anotó dos goles durante la fase de grupos, su registro más bajo en esta instancia desde el Mundial de 1974.

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Los oceánicos afrontarán apenas su tercer partido de eliminación directa en una Copa del Mundo. En sus dos antecedentes cayeron ante las selecciones que posteriormente terminaron levantando el trofeo: Italia en Alemania 2006 y Argentina en Catar 2022.

Egipto, por su parte, consiguió una clasificación histórica a los dieciseisavos de final. Los dirigidos por Hossam Hassan sellaron su pase antes de disputar la última fecha, aunque el empate 1-1 frente a Irán les impidió quedarse con el liderato del Grupo G. Aun así, los Faraones llegan invictos a esta instancia, con un balance de una victoria y dos empates, la mejor actuación de su historia en una fase de grupos mundialista.

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