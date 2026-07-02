🔴 España vs Austria EN VIVO | Siga la transmisión del partido de los dieciseisavos del Mundial 2026

Los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 ofrecerán un atractivo choque entre dos selecciones europeas con realidades distintas. España llega como una de las grandes candidatas al título tras una impecable fase de grupos, mientras que Austria intentará dar la sorpresa y seguir con vida en el torneo frente a una Roja que aún no conoce la derrota ni ha recibido goles en esta edición del Mundial.

Previa del partido

España llega a los dieciseisavos de final como una de las grandes favoritas ya que lideró el Grupo H con dos victorias y un empate, sin recibir un solo gol, y selló su clasificación con un triunfo 1-0 sobre Uruguay. Además, el equipo dirigido por Luis de la Fuente acumula 13 partidos invicto (9 victorias y 4 empates), una muestra de la solidez que lo ha convertido en uno de los candidatos a levantar el trofeo.

Le puede interesar: Argentina vs. Cabo Verde: Prográmese con el partido del actual Campeón del Mundo

Austria, por su parte, clasificó como segunda del Grupo J luego de un vibrante empate 3-3 frente a Argelia en la última jornada. El conjunto dirigido por Ralf Rangnick ha mostrado capacidad ofensiva, pero también ha evidenciado problemas defensivos, ya que suma 12 partidos consecutivos en Copas del Mundo sin dejar su arco en cero, una estadística que buscará romper ante una selección española que atraviesa un gran momento y llega con la confianza por las nubes.

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido