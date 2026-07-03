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03 jul 2026 Actualizado 18:06

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El Pulso del Fútbol, 3 de julio del 2026

El Pulso del Fútbol está en la previa del partido de 16avos de final del mundial entre Colombia y Ghana.

Selección Colombia en el Mundial 2026 - Getty Images

Selección Colombia en el Mundial 2026 - Getty Images / Ryan Pierse - FIFA

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¿Qué tanto le cree a Colombia ante Ghana? El Pulso del Fútbol, 3 de julio del 2026

¿Qué tanto le cree a Colombia ante Ghana? El Pulso del Fútbol, 3 de julio del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el partido de los 16avos de final del Mundial entre Colombia y Ghana. Steven dijo: “Es un día en el que hay que pensar que nos van a pasar cosas buenas. En los partidos de los europeos ante los africanos se dio un poco la tendencia y la lógica”. Sobre el tema César agregó: “Estoy totalmente optimista, en este campeonato del Mundo considero que era más difícil Congo que Ghana. Yo estoy muy tranquilo con el partido de hoy”.

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