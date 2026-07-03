Selección Colombia en el Mundial 2026 - Getty Images / Ryan Pierse - FIFA

¿Qué tanto le cree a Colombia ante Ghana? El Pulso del Fútbol, 3 de julio del 2026 00:00:00 33:39 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el partido de los 16avos de final del Mundial entre Colombia y Ghana. Steven dijo: “Es un día en el que hay que pensar que nos van a pasar cosas buenas. En los partidos de los europeos ante los africanos se dio un poco la tendencia y la lógica”. Sobre el tema César agregó: “Estoy totalmente optimista, en este campeonato del Mundo considero que era más difícil Congo que Ghana. Yo estoy muy tranquilo con el partido de hoy”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube