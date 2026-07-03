Azul y Blanco sigue siendo dueño de Millonarios: no se ha producido cambio en composición accionaria

Millonarios le remontó a Boston River y así queda en la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana / @MillosFCoficial

A través de un comunicado, Azul & Blanco Millonarios FC S.A. se pronunció acerca de la información que ha circulado en medios de comunicación y redes sociales que sugieren que, como accionista mayoritario, habría vendido su participación accionaria en el club y que, en consecuencia, se produciría un cambio en el control de la sociedad.

Al respecto, Azul & Blanco Millonarios FC S.A. aclaró que, a la fecha, “no se ha producido ningún cambio en la composición accionaria que implique un cambio significativo en la participación del capital de esta sociedad”. También desmintió una supuesta “modificación en el control de la sociedad”.

“En el evento en que se produzca cualquier hecho que constituya información relevante en los términos del Decreto 2555 de 2010, Azul & Blanco Millonarios FC S.A. lo comunicará de manera inmediata y oportuna al mercado y a la Superintendencia Financiera de Colombia, conforme a la normativa aplicable”, agregó el documento.

La entidad aseguró que reitera su “compromiso con la transparencia, la veracidad de la información y el adecuado suministro de datos al mercado de valores”.

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