Laura Cabrera, la colombiana que llevó su testimonio de lucha contra el cáncer a Times Square
La abogada colombiana que enfrenta un cáncer de ovarios habló en 6AM W sobre la experiencia de llevar su historia a este icónico lugar.
Laura Cabrera, la colombiana que llevó su testimonio de lucha contra el cáncer a Times Square
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David Otero
Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....