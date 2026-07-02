Más de cuatro millones en mercancía recuperada durante operativos contra el hurto en Cartagena

La Policía Nacional en Cartagena continúa fortaleciendo la ofensiva contra el hurto a establecimientos comerciales, logrando importantes resultados operativos que permitieron la captura de cuatro personas y la aprehensión de una adolescente, presuntamente involucrados en diferentes casos de hurto registrados en almacenes de cadena y supermercados de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Gracias a la oportuna reacción de los uniformados y a las denuncias realizadas por la ciudadanía, fue posible recuperar mercancía avaluada en más de cuatro millones de pesos, evitando afectaciones económicas al sector comercial y fortaleciendo la seguridad de comerciantes y ciudadanos.

El primer resultado se registró en el barrio Doña Manuela, donde uniformados de la zona de atención, en una rápida reacción y gracias a la información suministrada por la comunidad, lograron la captura de un hombre y una mujer, ambos naturales de Barranquilla, quienes presuntamente hurtaron diferentes productos de un establecimiento comercial.

Durante el procedimiento fueron recuperados varios productos, avaluados en 1.700.000 pesos.

El segundo resultado operativo se presentó en el barrio El Carmelo, donde unidades policiales capturaron a una mujer de nacionalidad venezolana, quien presuntamente ingresó a un supermercado y hurtó diez paquetes de salchichas. Los elementos recuperados fueron avaluados en 300.000 pesos.

El tercer resultado también se registró en el barrio El Carmelo, donde uniformados de la zona de atención capturaron a una mujer de 21 años, de nacionalidad venezolana, señalada de hurtar cuatro botellas de aguardiente de un supermercado. La mercancía recuperada está avaluada en 280.000 pesos.

El último resultado se presentó en el barrio El Rubí, donde uniformados de la zona de atención aprehendieron a una adolescente de 17 años, quien presuntamente intentó sustraer nueve camisetas alusivas a la Selección Colombia.

Gracias a la rápida intervención policial, los elementos fueron recuperados en su totalidad. La mercancía está avaluada en 2.199.000 pesos.

Los capturados y la aprendida fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de definir su situación judicial.

Por su parte, los elementos recuperados fueron devueltos a los administradores de los diferentes establecimientos comerciales, quienes agradecieron el acompañamiento permanente de la Policía Nacional.